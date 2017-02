Lex Schoenmaker noemt Alfons Groenendijk 'dapper'

"Alfons heeft het bij Willem II en Excelsior goed gedaan", zegt Schoenmaker in gesprek met ELF Voetbal. "Ik vind het dapper dat hij en zijn assistent-trainer Dirk Heesen direct 'ja' zeiden tegen ADO Den Haag. Ga er maar aanstaan bij een club die momenteel in een neerwaartse spiraal zit. Hij heeft de club de afgelopen tijd redelijk gevolgd en weet wat er aan schort."

Ook het verleden van Groenendijk bij de club uit Den Haag ziet Schoenmaker als een pluspunt. "Dat is goed voor het aanzien van de club en voor de supporters. De fans van ADO Den Haag zijn heel fanatiek en willen strijd en passie zien. Daar staat Groenendijk ook voor, dus dat is goed. Ik denk dat hij goed bij ADO Den Haag past."

"Deze spelersgroep moet normaal gesproken gewoon in de Eredivisie blijven. Het zou heel mooi zijn als we erin blijven. De club zit nu natuurlijk in een lastig parket, maar daar heeft ADO Den Haag wel vaker in gezeten. Toen is de club er ook uitgekomen. Makkelijk gaat het niet worden, maar het gaat ons lukken."