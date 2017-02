Verbeek looft Van den Brom: "Hij heeft prima werk geleverd"

AZ heeft woensdag de optie in het contract van John van den Brom gelicht. De 50-jarige oefenmeester blijft daardoor tot medio 2018 verbonden aan de club. Gertjan Verbeek, die in het verleden ook werkzaam was voor de club uit Alkmaar, snapt de keuze van de Alkmaarse club.

"Als je kijkt naar de prestaties van John in de afgelopen jaren heeft hij prima werk geleverd", zegt de huidige trainer van VfL Bochum in gesprek met ELF Voetbal. "Hij heeft altijd de doelstellingen behaald. Dit jaar gaat het iets minder, maar de club draait alsnog bovenin mee. Hij geeft jonge jongens de kans en dat is belangrijk voor AZ."

"Het voetbal is nu minder stabiel, maar er is natuurlijk ook een aantal jongens vertrokken en dat hebben ze goed weten op te vangen", vervolgt hij. "Het gaat ook om de samenwerking tussen een trainer en technisch directeur, dat is nu Max Huiberts. Dat moet goed zijn want de 'td' haalt de spelers waar de trainer mee moet werken. Beide partijen moeten dezelfde visie hebben. Dat zit blijkbaar goed."

Ook vanuit Van den Brom snapt Verbeek de keuze. "Ik denk dat John hetzelfde heeft als ik. Als je op een bepaald niveau heb gewerkt, wil je daar blijven. John heeft gewerkt bij ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht en nu AZ. Ook heeft hij een x-aantal Europese wedstrijden gespeeld. De enige stap die je dan wil maken is de stap naar Feyenoord, Ajax of PSV om voor het kampioenschap te spelen."

"John heeft het nu blijkbaar naar zijn zin bij AZ en de ambities van de club passen bij hem. Daarnaast kan hij het goed vinden met de spelersgroep, de scouting en het aankoopbeleid. Waarom zou je dan willen vertrekken? Als die dingen allemaal kloppen is AZ een mooie verenging om bij te werken."