Bazoer bij Wolfsburg in voetsporen van Hofland en Hoogendorp

Kevin Hofland (2004-2007)

Het was coach Eric Gerets die het volste vertrouwen had in Kevin Hofland. De Belgische oefenmeester werkte in Eindhoven met veel succes samen met de verdediger. Reden genoeg om, direct na zijn aanstelling in Wolfsburg, de zevenvoudig international weg te plukken bij PSV. Het verblijf van Gerets bleef beperkt tot één seizoen, waarna Hofland het nog twee jaar volhield in de Volkswagen Arena. Het waren moeizame jaren. Wolfsburg handhaafde zich tweemaal met moeite, door op de vijftiende plaats te eindigen. Hofland vertrok en zag vanuit Rotterdam hoe zijn oude ploeg vervolgens doodleuk als vijfde en eerste eindigde.



Tommie van der Leegte (2006-2007)

'Een grote mafkees.' Zo noemde Tommie van der Leegte de reservedoelman van VfL Wolfsburg, Simon Jentzsch. De Duitse goalie zou medespelers zelfs bewust hard aanspelen, zodat hij ze vervolgens kon afsnauwen. Jentzsch was, volgens Van der Leegte, slechts een van de rotte appels in de toenmalige selectie van Wolfsburg. Toen zij vertrokken schoten de prestaties van de groenwitten als een raket omhoog, met als klap op de vuurpijl het landskampioenschap. Helaas waren de drie Nederlanders, onder wie Van der Leegte, op dat moment ook al vertrokken.



Tommie van der Leegte kwam tot 45 Bundesligaduels in dienst van VFL Wolfsburg



Rick Hoogendorp (2006)

De derde Nederlander die onder trainer Klaus Augenthaler bij VfL Wolfsburg speelde was Rick Hoogendorp. Draaide een aantal leuke seizoenen bij RKC Waalwijk, maar zijn avonturen buiten de landsgrenzen waren kort en niet krachtig. Bij Celta de Vigo (7 duels, 0 goals) was het niet best en in Duitsland (20 duels, 1 goal) al niet veel beter. Amper tweeënhalf jaar na zijn vertrek uit de 1. Bundesliga ploeterde Hoogendorp nog even bij VV Scheveningen, om daar roemloos afscheid te nemen als voetballer. Tegenwoordig runt hij een voetbalschool, waar hij zijn eigen bedachte trainingsmethode overbrengt op jeugdige voetballers.



Bas Dost (2012-2016)

De Plattfuß-Bomber kende een hoge pieken en diepe dalen in Wolfsburg. Met name het seizoen 2014/2015 verliep uiterst merkwaardig voor de lange spits uit Deventer. Maandenlang hield hij de bank warm, tot het in december 2014 ineens als een tierelier begon te draaien. Liefst vijftien keer was het raak in nog geen drie maanden tijd. Het absolute hoogtepunt? De spectaculaire 4-5 overwinning bij Bayer Leverkusen, met vier treffers van Dost. Kort daarna viel de productie ineens weer helemaal stil; veertien wedstrijden op rij stond de voormalig Heraclied droog. Zijn vorm van januari/februari 2015 zou hij in Wolfsburg nooit meer terugvinden.



Dé wedstrijd van Bas Dost



Jeffrey Bruma (2016 - heden)

Debuteerde als 17-jarige in de Premier League en als 19-jarige in de Bundesliga. Toch is Jeffrey Bruma (inmiddels 25) pas sinds een half jaar echt gewaardeerd buiten de landsgrenzen. Ruim dertien miljoen euro tikte Wolfsburg neer voor de geboren Rotterdammer, die daarmee de duurste Nederlander in het rijtje is. Zijn meest opvallende momenten in de Volkswagenstad? De snelle rode kaart op bezoek bij Darmstadt (3-1 nederlaag) in oktober 2016 en de enige treffer in het gewonnen duel met Eintracht Frankfurt, twee maanden later.



Henk van Meteren (1976-1977)

Wie?! Ja, echt. Henk van Meteren. Verruilde Willem II voor Wolfsburg, dat een transfersom betaalde van naar verluidt 25.000 gulden. VfL promoveerde een jaar eerder vanuit de Regionalliga naar de 2. Bundesliga Noord. Had dus nog lang niet de status die het tegenwoordig heeft. Een succes werd het verblijf van Van Meteren bij Wolfsburg niet. De club eindigde onderaan met 119 tegendoelpunten in 38 wedstrijden en daalde weer af na het derde niveau. Later was Van Meteren nog enkele maanden trainer van Die Wölfe.