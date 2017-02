Scorende Memphis in voetsporen van Melchiot en Tannane

Hij heeft zijn eerste doelpunt in dienst van Olympique Lyon te pakken. Woensdag tekende Memphis Depay als invaller voor de laatste treffer in het gewonnen competitieduel met AS Nancy (4-0). Hij is de eerste Nederlander die dit kalenderjaar doel treft in Frankrijk en na Oussama Tannane de tweede scorende landgenoot van het seizoen.

In de vorige eeuw was Frankrijk nog een buitengewoon populaire bestemming voor Nederlandse voetballers. Met name in de periode vlak na de oorlog. Profvoetbal was in Nederland nog niet toegestaan, waarop een aantal topspelers vertrok richting Frankrijk om daar wat centen binnen te harken. Decennia later streken ook gerenommeerd internationals als Wim Kieft en Rob Rensenbrink er neer.



Tegenwoordig kiezen Nederlandse spelers niet snel meer voor de Franse competitie. Memphis Depay is pas de dertiende Nederlander sinds de eeuwwisseling die tot scoren komt in de Ligue 1. Dit zijn de laatste vijftien landgenoten die konden juichen na een voltreffer in het Franse.