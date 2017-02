Hoe AC Milan is uitgegroeid tot een rode kaartenfabriek

Eerst was het Gabriel Palleta die in de 37ste minuut zijn tegenstander beroerde en een tweede gele kaart kreeg, in de tweede helft moest Juraj Kucka na zo'n tien minuten spelen met twee keer geel van het veld. Nou kennen Palleta en Kucka inmiddels de procedure. Zij werden dit seizoen al vaker naar de kleedkamer gestuurd.



Tempo

De teller bij Palleta staat inmiddels op drie rode kaarten, bij Kucka op twee. Palleta, de Argentijnse verdediger die in februari 2015 overkwam van Parma en een seizoen werd verhuurd aan Atalanta Bergamo, is de speler met de meeste rode kaarten dit seizoen in de grote Europese competities. En mede door hem en Kucka heeft geen enkel team uit een Europese topcompetitie meer rode kaarten gekregen dan AC Milan: 33, in alle officiële wedstrijden.





31 rode kaarten in vier jaar tijd. In recordtempo is AC Milan uitgegroeid tot een rode kaartenfabriek. Ter vergelijking, Everton is sinds de start van de Engelse Premier League in 1992 de club met de meeste rode kaarten in Engeland: 80. En dat in 25 jaar tijd. In Nederland is FC Utrecht sinds 1956 (de start van de Eredivisie) de club met de meeste rode kaarten: sinds afgelopen weekend honderd.



Rode lap

Bij het Milan van trainer Vincenzo Montella, de huidige nummer zeven in de Serie A, staat de teller dit seizoen al op negen rode kaarten: met Palleta (drie) en Kucka (twee) als blikvangers. Maar ook Manuel Locatelli, José Sosa, M'baye Niang en Alessio Romagnoli werden al van het veld gestuurd.



Vorig seizoen werden 'slechts' drie spelers van AC Milan voortijdig van het veld, waarvan een met direct rood: Nigel de Jong. Het aantal rode kaarten na het seizoen 2014/15, waarin trainer Filippo Inzaghi aan het roer stond, was dertien (!). Een seizoen eerder stopte de teller bij acht rode kaarten, waaronder twee voor Philippe Mexes en Riccardo Montolivo.