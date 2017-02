FC Transfervrij in de zomer-elftal: van Ruiter tot Kuyt

ELF Voetbal stelde een team samen van spelers die komende zomer transfervrij zijn. Sommige van hen hebben inmiddels al aangegeven met hun werkgever te spreken of de intentie hebbben om te blijven, maar van andere spelers is hun toekomst onduidelijk. Hier is het FC Transfervrij in zomer-elftal:



Robbin Ruiter (FC Utrecht)

Herstellende van een sleutelbeenbreuk, maar sinds zijn overstap van FC Volendam in 2012 is de ex-tennisser uitgegroeid tot een van de beste keepers in de Eredivisie. Heeft al meerdere malen aangegeven een stap hogerop te willen maken. Lijkt dus zeker niet bij te gaan tekenen.



Kelvin Leerdam (Vitesse)

Knokte zich dit seizoen in de basis als rechtsback, nadat hij vorig seizoen door Peter Bosz uit de selectie werd gezet. Legde het toen af tegen Kevin Diks, die nu weer op huurbasis terug is in Arnhem. De vroeg is of Henk Fraser Leerdam wel laat staan of nu ook voor huurling Diks kiest.



Dirk Marcellis (PEC Zwolle)

Sinds 2015 bij PEC Zwolle. Weet hoe het is om transfervrij te vertrekken. Dat deed Marcellis al bij PSV en NAC Breda. De kans lijkt vrij groot dat PEC Zwolle wel met de centrale verdediger en drievoudig international door wil. Marcellis is een basiskracht en afgelopen weekend ook de captain.

Wilfried Kanon (ADO Den Haag)

Speelt inmiddels vier jaar bij ADO en zal als international van Ivoorkust ook eens een nieuw avontuur willen aangaan. Ook dit seizoen een vaste waarde in Den Haag, vaak als linksback, maar kan ook centraal spelen.





Arnold Kruiswijk (Vitesse)

De speler met de meeste Eredivisie-minuten zonder doelpunt is komende zomer transfervrij. Kruiswijk speelt dit seizoen vaker dan hij misschien in de zomer had gedacht. En hij doet het zeer verdienstelijk. Alleen weet de Groninger ook dat Vitesse Alexander Büttner heeft gehaald. En die zal niet op de bank willen zitten.



Erik Falkenburg (Willem II)

Via Sparta, AZ, NEC, AZ, Go Ahead Eagles, AZ en NAC Breda naar Willem II. Nee, Falkenburg lijkt niet iemand die lang op een plek wil zijn. Of kan zijn. De aanvallende middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen bij Willem II. Scoorde eind januari weer een keer na een lange periode van 'droogte'.



Dirk Kuyt (Feyenoord)

Blijft hij nog een seizoen in De Kuip of vindt de 36-jarige Katwijker het mooi geweest na deze jaargang? Dat heeft vast te maken met de afloop van de competitie. Een titel met Feyenoord is altijd een wens van Kuyt geweest en de Coolsingel komt iedere week weer een stapje dichterbij.







Lasse Schöne (Ajax)

Dit seizoen een van de gangmakers bij Ajax. Zeker in de tweede seizoenshelft, waarin de Deen al drie keer scoorde. Staat inmiddels op vijf goals en vier assists in de Eredivisie. Lijkt met de jaren alleen maar beter te worden. Het is de vraag of hij op zijn dertigste nog eens naar een nieuwe omgeving wil of zijn aan Amsterdam verpand.



Ruben Schaken (ADO Den Haag)

Inmiddels 34 jaar. De jaren beginnen te tellen bij de zevenvoudig international. Al zie je dat niet direct aan zijn fysieke gesteldheid. Dit seizoen goed voor drie assists. Of het buitenland nog een optie is met drie jonge kinderen die zelf voetballen en naar school gaan is nog de vraag.



Samuel Armenteros (Heracles)

Hij kwam aan het begin van dit seizoen terug van een avontuur in Azerbeidzjan en is in Almelo weer opgebloeid. Maakte tot dusver negen doelpunten in de Eredivisie. Is nog altijd maar 26 jaar, dus zou de komende jaren in de kracht van zijn voetballeven moeten zijn. En komende zomer dus transfervrij...



Chinedu Ede (FC Twente)

Maakte in 2015 de overstap van FSV Mainz 05 naar FC Twente en liet vooral vorig seizoen zien van waarde te kunnen zijn voor de Tukkers. Kampte dit seizoen met diverse blessures. Kans lijkt groot dat FC Twente de dertigjarige Duitser laat vertrekken.



De reservebank:



Brad Jones (Feyenoord)

Mattias Johansson (AZ)

Wojciech Golla (NEC)

Thomas Bruns (Heracles)

Nacer Barazite (FC Utrecht)

Mimoun Mahi (FC Groningen)

Henk Veerman (sc Heerenveen)