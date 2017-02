The Hunter is terug, maar voor hoe lang nog bij Schalke?

Huntelaar (33) heeft een aflopend contract bij Schalke 04 en volgens Bild zou die verbintenis wel verlengd kunnen worden, maar alleen wanneer de 76-voudig international de helft van de duels van dit seizoen in de basis zou starten. Huntelaar miste zeventien van de 28 officiële wedstrijden dit seizoen. Zo lijkt de lange periode van de Nederlander in Gelsenkirchen als een nachtkaars uit te gaan. Een tijd waarin Huntelaar in jaargang 2011/12 piekte met zijn vorm.



Terugkeer

Na zijn rentree in het shirt van de Duitse club toonde Huntelaar zich opgelucht. Hij is nog maar een week in training, maar kreeg vier minuten speeltijd in de bekerwedstrijd tegen Sandhausen (1-4). "Na een lange periode van afwezigheid was het erg fijn om weer terug te zijn. Het feit dat we met vertrouwen speelden en gewonnen hebben, maakt het extra mooi", zegt Huntelaar tegen Reviersport.



Het was voor The Hunter geen makkelijke periode, die maanden in de ziekenboeg. "Of je nou 18 of 33 jaar bent, als je geblesseerd bent dan wil je zo snel mogelijk terugkomen. Eerst zag de blessure er ook niet eens zo slecht uit. Maar de beelden van de MRI wezen alsnog uit dat het vrij ernstig was. Ik wilde daarna zo snel mogelijk fit worden, maar het ging langzaam. Voor mij te langzaam."



Kansen

Nu blijft het de vraag hoe snel Huntelaar fit kan worden en hoeveel vertrouwen trainer Markus Weinzierl heeft in de spits, die in 2010 van AC Milan overkwam. Weinzierl heeft in januari met de Oostenrijkse spits Guido Burgstaller (overgekomen van 1. FC Nürnberg) al een back-up spits gehaald voor de eveneens geblesseerde Breel Embolo. De jonge Zwitsers international is sinds afgelopen zomer de beoogde eerste spits bij Schalke 04. De Duitsers betaalden 22,5 miljoen euro aan FC Basel.



Weinzierl heeft daarnaast nog de beschikking over spits Franco di Santo, maar de Argentijn staat ook al sinds eind oktober geblesseerd aan de kant. Zo biedt de huidige situatie rond de spitsen bij Schalke 04 kansen voor Huntelaar om in de komende weken meer speeltijd te krijgen. Maar of het genoeg is voor een nieuwe verbintenis moet blijken. Anders duurt het vast niet lang totdat Huntelaar weer eens in verband wordt gebracht met Ajax. Of hij nou wil of niet. Schalke 04, de huidige nummer twaalf in de Bundesliga, speelt zaterdag in thuis tegen Hertha BSC.