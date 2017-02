Oranje en Blind voelen nu ook de hete adem van Egypte

Egypte is een van de grote stijgers op de FIFA Ranking van februari 2017. De verliezend finalist van de Afrika Cup heeft het Nederlands elftal in het vizier. Oranje is zonder te spelen wel een plek opgeschoven. Kameroen is de grootste stijger op de wereldranglijst.

De wereldvoetbalbond FIFA maakte de nieuwe ranglijst donderdag bekend. Oranje is gestegen van plaats 22 naar plaats 21. Dat komt doordat Ecuador twee posities is gezakt. Het Nederlands elftal staat nu tussen IJsland en Ecuador. Peru (achttiende) en Costa Rica (negentiende) staan nog in het vizier van het team van bondscoach Danny Blind.



De grootste stijgers op de FIFA-ranking zijn de finalisten van de Afrika Cup: Kameroen en Egypte. Kampioen Kameroen is met 29 plekken gestegen door hun titelwinst. De Ontembare Leeuwen staan nu op de 33ste plaats. Egypte stijgt ondanks de verloren eindstrijd naar plaats 23 en hijgt in de nek bij het Nederlands elftal, dat volgende maand weer in actie komt tegen Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (oefeninterland).



De top-vijf van de ranglijst is onveranderd gebleven. Vice-wereldkampioen Argentinië voert de lijst aan, Brazilië staat tweede en regerend wereldkampioen Duitsland bezet de derde plaats. Chili en België staan vierde en vijfde. Regerend Europees kampioen Portugal staat op de achtste positie.