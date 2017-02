Babangida: "Ajax moet altijd kampioen worden!"

“ Hoe kan het dat Feyenoord het zo goed doet?”

Als de nu 43-jarige goedlachse Babangida de telefoon opneemt, is hij aanwezig bij zijn voetbalacademie in Kaduna. "Hier lopen 55 jongens rond. In leeftijdscategorieën tot en met zestien jaar. Grote talenten", vertelt hij tegenover ELF Voetbal in het Nederlands. "Het zou mooi zijn als deze jongens straks een kans krijgen in Europa."



Daardoor reist hij nu ook regelmatig naar Europa. "Vorige maand was ik nog even in Nederland. Eén dag. Of eigenlijk een nacht. Ik bleef slapen in een hotel op Schiphol. Ik was op doorreis naar Porto om de overstap van een van mijn spelers te bespreken. Tijd om Amsterdam te bezoeken, zat er toen helaas niet in."



Marc Overmars

Het laatste duel dat hij zelf bezocht, weet hij niet eens meer. "Dat is al enkele jaren geleden. Ik heb nu ook geen contacten meer bij Ajax bijvoorbeeld. De laatste keer is dat vervelend verlopen. Ik had contact met Marc Overmars (directeur Spelerszaken Ajax, red.) over een paar goede spelers uit mijn academie. Ze waren erg interessant voor de jeugdopleiding van Ajax. Ik moest een mail naar Overmars sturen en daarna zou ik gebeld worden. Dat telefoontje moet nog steeds komen. Jammer. Ik ga ook geen tweede mail versturen, als hij zich niet aan zijn afspraak houdt. Ik hecht veel waarde aan beloften."





Het Nederlandse voetbal volgt hij via internet. "Via live football houd ik alles bij." Al zijn enkele nieuwtjes aan hem voorbijgegaan. "Ajax een nieuwe Braziliaan aangetrokken? Nee, dat wist ik niet. Wie?" De naam David Neres Campos met toevoeging van de transfersom van vijftien miljoen euro maken hem wel enthousiast. "Dat is veel geld. Dan moet het wel een goede zijn."



Aanvallend voetbal

"Ajax speelt nog steeds 4-3-3 toch?", vraagt Babangida, die van 1994 tot 1998 onder contract stond in Amsterdam. Na een positief antwoord. "Aanvallend voetbal is het mooiste. Alleen zijn er helaas zo weinig clubs meer die zo voetballen. Het is natuurlijk wel een voorspelbare speelwijze. Maar in de jeugd spelen ook alle teams zo. Hopelijk blijven ze daar aan vasthouden," aldus de voormalige rechtsbuiten.



"Hoe kan het dat Feyenoord het zo goed doet?" De Rotterdamse formatie wist haar team grotendeels bij elkaar te houden en zelfs te versterken. "Giovanni van Bronckhorst is toch trainer? Een hele aardige man. Ik stond altijd tegenover hem tijdens Ajax - Feyenoord. Ik gun het hem wel. Ik vond het ook mooi dat ze dit seizoen wonnen van Manchester United in de Europa League. Het wordt tijd voor Feyenoord dat ze weer eens kampioen worden, hahaha. Vijf punten voorsprong op Ajax is veel met nog twee maanden te gaan."





Wordt Feyenoord inderdaad kampioen? "Ik hoop Ajax. Dat hoop ik altijd. Ajax zal ik nooit vergeten. Ik heb daar zo'n mooie tijd gehad. Waar ik ook ben, ik zal Ajax blijven volgen. Hopelijk gaan ze Feyenoord dit seizoen nog voorbij."



Morgen deel 2 van het interview met Tijjani Babangida. Dan spreekt hij over een andere oude club van hem: Roda JC Kerkrade.