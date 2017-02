Esm: La Gazzetta dello Sport keert terug als ESM-lid

De roze Italiaanse sportkrant stond in 1994 mede aan de basis van de oprichting van de ESM. Negen tijdschriften en dagbladen bundelden hun krachten en organiseerden diverse activiteiten. In eerste instantie betrof dat met name het gratis uitwisselen van artikelen en de samensteling van het ESM ELFtal van het Seizoen en het Jaar. In 1996 kwam daar ook de Gouden Schoen, die sinds 2008 wordt bijgehouden op de burelen van ELF Voetbal, voor de Europees Topscorer van het Jaar bij.



Maar La Gazzetta dello Sport verliet de samenwerking alweer ruim tien jaar geleden. Vanaf dat moment ging de ESM zonder Italiaanse partner verder. Enkele initiatieven bij andere media in het land strandden. Afgelopen week resulteerden nieuwe gesprekken op het hoofdkantoor in Milaan in een terugkeer.



Na de toezegging worden nu de details van de deal uitgewerkt. Met de terugkeer van La Gazetta dello Sport komt het aantal leden nu op vijftien. In Nederland is naast ELF Voetbal ook De Telegraaf lid. De overige leden: Kicker Sportmagazin, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Duitsland), Sport/Voetbalmagazine (België), World Soccer Magazine (Engeland), So Foot (Frankrijk), Marca (Spanje), A Bola (Portugal), Tipsbladet (Denemarken), SportExpress (Rusland), GOAL News (Griekenland), Fanatik (Turkije) en Nemzeti Sport (Hongarije).