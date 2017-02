Feyenoord koning van het laatste kwartier, Ajax opent ijzersterk

Het Haags kwartiertje is een begrip dat niet meer weg te denken is in de voetballerij, maar dit seizoen zou het 'Rotterdams kwartiertje' veel beter passen in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst is namelijk de koning van het laatste kwartier, waarin het regelmatig wedstrijden over de streep trekt of zelfs nog beslist. Achtervolger Ajax begint juist opvallend sterk, terwijl PSV haar doelpunten perfect verspeidt. De cijfers.

Feyenoord

Wie te laat in De Kuip arriveert hoeft slechts zelden een doelpunt te missen van Feyenoord. De Rotterdammers tonen zich dit seizoen een ware diesel en scoorden in de Eredivisie tot dusver slechts tweemaal binnen het eerste kwartier. Anderzijds is opvallend hoe vaak de ploeg in het laatste deel van de wedstrijd scoort (19 goals, 34%!). De winnende goal tegen PSV (Botteghin), de kentering tegen NEC (Jørgensen, Kramer), de late gelijkmakers tegen FC Utrecht en Ajax; wie denkt dat Feyenoord verslagen is, komt dit seizoen van een koude kermis thuis. Ook afgelopen week tegen FC Twente werd het geduld van de Rotterdammers beloond en werd het duel in het slotkwartier binnengehaald en over de streep getrokken.

Is het de brede selectie, de enorme fitheid of het feit dat Feyenoord tegenstanders lange tijd onder druk zet de reden van het succes in de laatste minuten? Wie zal het zeggen. Leuk detail: Feyenoord scoorde in de laatste vijftien minuten van wedstrijden vaker dan bijvoorbeeld Roda JC, Go Ahead Eagles, Willem II of ADO Den Haag totdusver in de hele competitie.



Wanneer scoort Feyenoord?



Ajax

Bij Ajax lijkt het wel hoe verser de woorden van trainer Peter Bosz zijn, hoe beter het gaat. Want meerdere malen kwamen de Ajacieden al binnen enkele minuten in de wedstrijd op voorsprong (Klaassen tegen Willem II, Dolberg tegen Roda, Sánchez tegen Groningen), maar nam het aantal goals daarna af. Na de speech van Bosz in de rust zet de formatie vaak weer even aan, om vervolgens weer het gaspedaal los te laten richting het einde van de wedstrijd.

Vooral het percentage doelpunten na de rust is opvallend hoog. Zijn het daadwerkelijk de woorden van Bosz of is het toch het rustmoment dat de spelers de kans geeft om weer op adem te komen en daarna vol aan te zetten? De toeschouwers die in de pauze zichzelf van een versnapering voorzien moeten niet te lang blijven wachten bij de kraam met warme worst. Grote kans dat je dan namelijk een doelpunt van Ajax mist!



Wanneer scoort Ajax?





PSV

Dat de doelpunten van PSV dit seizoen schaars zijn zegt natuurlijk niets over de verdeling van de treffers die wél worden gemaakt. Wat opvalt is dat de goals van de Eindhovenaren heel gelijkmatig zijn verdeeld. Exact de helft van de treffers viel voor de rust en exact de andere helft in het tweede bedrijf. Net als Feyenoord mag PSV graag in de slotfase toeslaan, al komt dat mede door de goals in de laatste drie duels. Tegen sc Heerenveen (Van Ginkel, Moreno), Heracles Almelo (Pröpper) en AZ (Luuk de Jong) viel er wat te juichen voor trainer Phillip Cocu in de slotfase.

Het is een kracht van PSV dat ze te allen tijden kunnen toeslaan, al zagen ze in Eindhoven liever dat ze dat nog wat vaker deden. Ondanks de tien treffers in de laatste drie duels staat de teller nog altijd slechts op 37 doelpunten, wat gemiddeld 1,76 per wedstrijd is.



Wanneer scoort PSV?



Absolute verdeling

Net keken we naar de percentages van de doelpunten per club, hieronder staat het aantal goals in de desbetreffende categorie per club. PSV maakt absoluut geen enkele keer de meeste treffers, terwijl het dat in percentage gezien van het eigen gescoorde goals in de openingsfase wél doet. Verder valt de overmacht van Feyenoord op over de hele competitie. Zij hebben regelmatig een absolute uitschieter naar boven en valt er eigenlijk alleen in de openingsfase onderuit. Logischerwijs scoorden zij dan ook het vaakst van alle ploegen in de Eredivisie.