"Ajax hoopt supertalent Juventus te binden"

Zolang het zestienjarige (!) talent de onderhandelingen over een profcontract nog niet heeft afgerond, is hij voor een spotprijsje te halen. Naast Ajax zou volgens Tuttomercatoweb.com ook OGC Nice in de race zijn voor Kean.



De geboren Italiaan met Ivoriaanse roots baarde opzien door op 19 november 2016 zijn eerste zes speelminuten te maken in de Serie A. Daarmee werd de aanvaller van Juventus de eerste speler in de hoogste Italiaanse profdivisie, die in dit millennium is geboren. Drie dagen later viel hij ook in tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla, waardoor hij hetzelfde record ook daar neerzette.



Kean zou twijfelen of hij bij Juventus wel voldoende speelminuten zal afwerken. De interesse van Ajax en OGC Nice zou daardoor naar verluidt erg kansrijk zijn.