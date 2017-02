Geweldig nieuws voor Oranje; UEFA wil zestien plaatsen op WK 2026

Bij het WK van 2026 zullen voor het eerst 48 teams strijden om de wereldtitel. "Wij denken dat zestien Europese landen realistisch is. Bovendien willen we dat de Europese teams in de groepsfase gescheiden ingedeeld worden", aldus Čeferin tijdens een bijeenkomst van de Europese voetbalbond in het Zwitserse Nyon.





Vorige maand stemde de FIFA toe met het rigoureuze voorstel om zestien extra landen toe te voegen aan het WK van 2026. Sinds het WK van 1998 doen er 32 landen mee aan het mondiale eindtoernooi. De deelnemende landen worden vanaf 2026 in zestien poules van drie landen geplaatst, waarvan de twee hoogstgeplaatste doorgaan naar de zestiende finales van het toernooi.Hoeveel toegangsbewijzen de UEFA en ook de andere continentale bonden mogen verdelen, wordt in mei in Bahrein bekendgemaakt. Voor het aankomende WK van 2018 zijn exclusief gastland Rusland dertien Europese tickets te verdelen. Nederland is met Zweden in strijd voor plek twee in haar poule. Bij een goede afloop zou dat straks het spelen van een play-off met een andere nummer twee betekenen. De winnaar mag naar het WK.