Welke 48 landen doen straks mee aan het mega-WK?

Op basis van de berichten die tot dusver naar buiten zijn gekomen, zou de verdeling van de tickets er heel goed als volgt uit kunnen zien: Europa (16), Afrika (9), Azië (8), Zuid-Amerika (7), Noord- en Midden-Amerika (6) en Oceanië (1).



Opgeteld zijn dit 47 landen, uiteraard maakt de organisator het deelnemersveld compleet. De Verenigde Staten en Mexico lijken op dit moment de grootste kanshebbers om de organisatie van het WK 2026 binnen te slepen, individueel of eventueel gezamenlijk. In 2020 neemt de FIFA hierover een besluit. In dit voorbeeld lopen we vast op de zaken vooruit; we rekenen erop dat de organisator uit Noord- en Midden-Amerika komt en dat dit continent dus nog een extra deelnemer mag afvaardigen. Op basis van de FIFA-ranking van 9 februari 2017 zijn dit vervolgens de landen die per continent bij de beste horen:



Europa (16):

Duitsland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland, Wales, Engeland, Polen, Italië, Kroatië, IJsland, Nederland, Turkije, Ierland en Slowakije.



Afrika (9):

Egypte, Senegal, Kameroen, Tunesië, Congo DR, Burkina Faso, Nigeria, Ghana en Ivoorkust.



Azië (8):

Iran, Zuid-Korea, Japan, Australië, Saudi-Arabië, Oezbekistan, Verenigde Arabische Emiraten en Qatar.



Zuid-Amerika (7):

Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Uruguay, Peru en Ecuador.



Noord- en Midden-Amerika (6+1):

Mexico (organisator), Costa Rica, VS, Panama, Honduras, Haïti en Curaçao.



Oceanië (1):

Nieuw-Zeeland



Oftewel, serieuze kansen voor Curaçao! Dan moet het land van onder andere Eloy Room en Leandro Bacuna in de kwalificatie natuurlijk nog wel afrekenen met de ploegen van bijvoorbeeld Trinidad & Tobago en Jamaica… Maar dat de kansen stijgen voor het eiland, zoveel is wel duidelijk! Tijdens het FIFA-congres in mei, dat plaatsvindt in de Bahreinse hoofdstad Manama, wordt waarschijnlijk een besluit over de verdeling van de tickets genomen.



Zijn dit de 48 landen die zich plaatsen voor het WK van 2026? Foto: Pro Shots