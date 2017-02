De Guzman en zijn opvallende rugnummer: "Ze zeiden 'doe maar niet'"

"Tijdens de contractbesprekingen in het restaurant van het hotel op ons trainingscomplex (Veronello, red.) werd aan me gevraagd met welk rugnummer ik graag wilde spelen", vertelt de 29-jarige middenvelder, die is gehuurd van Napoli, in de nieuwe editie van ELF Voetbal. "Er waren veel nummers vrij. Eigenlijk mijn nummers. Zes, tien, elf. Maar ook één. Dat vond ik mooi. Dat zie je bijna nooit. Ik zei 'laten we die kiezen'."



"Als reactie kreeg ik 'doe maar niet, elf kan toch ook?'. Toen wilde ik dat nummer één al helemaal zeker, haha. Er moest nog gebeld worden of dat echt mocht. Dat duurde zo'n tien minuten. In de tussentijd probeerde ze nog mijn gedachte te veranderen. Het bleek toegestaan door de Italiaanse voetbalbond."



"De reservekeeper hoorde van mijn keuze en vroeg daarna of hij dan tien mocht hebben, haha," aldus De Guzman. In ELF Voetbal nummer 2, die nog in de winkelschappen ligt, spreekt hij ook over zijn vervelende afscheid bij Napoli, zijn liefde voor Feyenoord en waarom hij 'nee' zei tegen de interesse van PSV. En nog veel meer.



In ELF Voetbal nummer 2 ook interviews met onder meer Donny van de Beek, Oleksandr Zinchenko, Jan-Arie van der Heijden, Edson Braafheid, Robert Mühren en Stefano Lilipaly. ELF Voetbal nummer 2 is verkrijgbaar voor 4,99 euro.