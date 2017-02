Video: Bizar! Supporter scoort in slotseconde belangrijke gelijkmaker

Een bizar slot in de competitie van Honduras. De belangrijke gelijkmaker diep in de extra tijd werd mede gescoord door een... supporter!

Huh? Olimpia stond in eigen huis met 1-2 achter. In de derde minuut van de extra tijd ontstond nog een laatste mooie aanval over de linkerkant. Plotseling loopt aan de rechterkant een supporter met ontbloot bovenlijf het strafschopgebied binnen! Dribbelend met een bal!



Terwijl Flores de gelijkmaker aantekent, scoort de supporter van dichtbij ook. De spelers van Montagua proberen de scheidsrechter te overtuigen om het doelpunt af te keuren, maar die smeekbede wordt niet verhoord. Bizar in het kwadraat. Ach ja, bekijk de beelden maar.