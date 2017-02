Van Persie moet flink boeten voor wangedrag op veld

Robin van Persie is flink aangepakt door de Turkse voetbalbond. Onze landgenoot heeft een schorsing van drie duels te pakken.

De ingreep volgt naar aanleiding van zijn wangedrag in het bekerduel met Besiktas (0-1 winst) afgelopen zondag. De Rotterdamse spits, die het enige en winnende doelpunt maakte, provoceerde het publiek door zijn tong uit te steken, greep in zijn broek na een rode kaart voor Dusko Tosic en daagde Oguzhan Özyakup uit na zijn goal.



Hij gleed op zijn knieën provocerend naar de aanvoerder van de Turkse landskampioen toe. Door zijn schorsing moet Van Persie de competitiewedstrijden van Fenerbahçe tegen Bursaspor, Kasimpasa en Gaziantepspor missen. Hij kreeg daarnaast een boete van ongeveer 5.000 euro.







De Nederlander was niet de enige speler die een straf kreeg van de Turkse voetbalbond. Dusko Tosic van Besiktas werd na een opstootje met Van Persie van het veld gestuurd en moet vier wedstrijden toekijken. De club Besiktas werd ook nog gestraft. Naast de straf voor Tosic moet trainer Senol Günes de volgende wedstrijd op de tribune plaatsnemen. De club zelf moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen.