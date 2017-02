Even voorstellen: Wie is het jonge 'Ajax-target' Moise Kean?

Paspoort van Moise Kean:

Geboren: 28 februari 2000

Geboorteplaats: Vercelli, Noord-Italië

Lengte: 182 cm

Gewicht: 72 kg

Contract tot: -

Profdebuut: Juventus 3-0 Pescara (19-11-2016)

Speelde voor: Asti, Torino en Juventus

Italiaans elftal: 12 wedstrijden en 5 goals voor Italië Onder 17



Moise Kean geldt als een van de grootste talenten van Europa. Hij is pas zestien jaar, maar kwam voor Juventus al uit in zowel de Serie A als de Champions League. Zijn optredens in beide competities leverden hem meteen records op. Zo is hij de jongste Juventus-speler ooit in de Serie A, de eerste 2000-speler in de Champions League en überhaupt de eerste 'millennium-speler' die speelminuten maakt in een van de vier grote Europese competities.



Hoewel Kean net als zijn moeder geboren is in Italië, heeft hij ook Afrikaanse roots. Zijn vader komt namelijk uit Ivoorkust. De Olifanten hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat Kean ooit het oranje shirt draagt. De jonge spits is vastberaden om in de toekomst voor het Italiaanse elftal te gaan schitteren. Al met al een aantal overeenkomsten met een bekend enfant terrible, die tegenwoordig bij OGC Nice speelt. Het kwam Kean in Italië dan ook al te staan op de bijnaam de Kleine Balotelli.



Jeugd-EK

Spelen voor Italië doet Kean overigens al een tijdje. Voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van de Azzurri. Zo speelde hij met Onder 17 nog tegen Oranje op het jeugd-EK van 2016. Dat was niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Kean zat in de tang bij onder andere Ajax-talent Matthijs de Ligt. De Italianen verloren met 0-1, Kean verliet met twee gele kaarten het veld en uiteindelijk zou zijn land de poulefase niet overleven.



In de jeugdopleiding van Juventus laat Kean al jaren zijn grote klasse zien. Doelpunten maken. Vorig seizoen was hij bij Juve O17 goed voor 24 goals in 25 wedstrijden. Maar Kean is meer dan een killer in de zestien. Hij is sterk, snel en technisch zeer vaardig. Daarnaast beschikt hij over voldoende overzicht om medespelers in stelling te brengen, indien zij er beter voor staan. Dat neemt overigens niet weg dat Kean wel echt een mannetje is. Na een doelpunt laat hij tijdens het juichen maar wat graag zien dat hij hem gemaakt heeft.



Raiola

Ondanks zijn grote kwaliteiten is het maar de vraag of Kean de komende jaren in het shirt van De Oude Dame te bewonderen is. Zijn zaakwaarnemer luistert namelijk naar de naam Mino Raiola. En die heeft plannen. Volgens de multimiljonair krijgen talenten te weinig de kans in Italië en daarom wil hij de Kleine Balotelli eerst een tijd onderbrengen in een andere competitie. Dat biedt kansen voor Nederlandse clubs!