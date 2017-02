Dit zijn de logische vijf opvolgers van Boer bij Ajax

Het contract van Diederik Boer (36) bij Ajax is nog altijd niet verlengd. De kans is daarom groot dat de goalie Ajax na dit seizoen zal verlaten. Met André Onana (20) en Norbert Alblas (22) houdt trainer Peter Bosz alleen twee jonge doelmannen over in zijn selectie. Welke logische opties hebben de Amsterdammers om een ervaren keeper toe te voegen komend seizoen.

1. Robbin Ruiter (transfervrij)

Stond eerder al nadrukkelijk in de belangstelling van AZ en is al vijf seizoenen de eerste keuze bij FC Utrecht. De 29-jarige doelman van 1,96 meter lang straalt rust en vertrouwen uit naar zijn verdediging. Deze zomer kan hij transfervrij vertrekken uit de Domstad. Niet voor niets lijkt hij daarom dan ook de ideale kandidaat om de concurrentiestrijd aan te gaan met Onana.



Ruiter lijkt na vijf seizoenen Utrecht toe aan een volgende stap

2. Eloy Room (contract tot 2018)

Werkte eerder al samen met Peter Bosz bij Vitesse, de trainer verkoos hem destijds boven clubheld Piet Velthuizen, en zijn naam viel afgelopen zomer ook in Amsterdam toen Jasper Cillessen het avontuur bij Barça aanging. Met een aflopend contract in 2018 heeft ook Vitesse baat bij een transfer deze zomer. Slaat Marc Overmars toe voor Room (28)?





Juicht Room volgend jaar voor Ajax?

3. Jordi Masip (transfervrij)

Al sinds jaar en dag de vaste derde keeper van FC Barcelona. Maakt regelmatig minuten in het tweede van de Catalanen en héél soms mag hij met het eerste mee. Deze zomer loopt het contract van Masip (28) af in Camp Nou. Onana werd eerder met succes weggehaald uit Catalonië, volgt met Masip de tweede keeper?



Vaak zit hij niet bij de selectie van Barça, maar hier is Jordi Masip wél bezig aan zijn warming-up namens de Catalanen.

4. Erwin Mulder (transfervrij)

Bij Feyenoord werd hij uit het doel gespeeld door Kenneth Vermeer, in Heerenveen maakt hij een degelijke indruk. Heel af en toe heeft hij nog weleens een slippertje, maar Mulder (27) is uitgegroeid tot een zekere en stabiele Eredivisie-keeper. De enige vraag is of de doelman een rol op het tweede plan ziet zitten in de ArenA.



Hier keepte Mulder nog in het Feyenoordshirt, speelt hij volgend jaar in Amsterdam?