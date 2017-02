Vijf momenten waarop het wél lukte voor Royston Drenthe

De voetbalcarrière van Royston Drenthe zit erop. De enkelvoudig international kan geen club van niveau meer vinden en gaat zich richten op een carrière als rapper. Opvallend. Dat een speler met zoveel talent klaar is op 29-jarige leeftijd. Zijn imago hielp hem niet mee. Met name tijdens de laatste jaren van zijn carrière waren de reacties vanuit Nederland veelal cynisch. Dat verdient Drenthe niet en daarom kijken we terug naar vijf momenten uit zijn loopbaan waarop het wél mee zat.

1 | 15-01-2006

Royston Drenthe debuteerde op achttienjarige leeftijd in het eerste elftal van Feyenoord. In Arnhem verving hij Diego Biseswar. Met Drenthe in de ploeg trokken de Rotterdammers de 0-1 voorsprong over de streep en na afloop verscheen een vrolijke en ambitieuze debutant voor de camera.

Foto: Pro Shots



2 | 26-12-2006

Wat een power en wát een vechtlust. Op Tweede Kerstdag van het jaar 2006 veroverde Royston Drenthe definitief de harten van het Rotterdamse Legioen. In De Kuip gaf de geboren Rotterdammer werkelijk alles wat hij in zich had. De topper tegen PSV eindigde in 1-1, maar de onbevangen Drenthe haalde het einde niet. Met kramp in al zijn spieren werd hij op de brancard weggedragen…

3 | Juni 2007

Het toernooi dat de verdere carrière van Royston Drenthe zou bepalen. Tientallen scouts zagen op de tribune hoe de druistige Rotterdammer in de zomer van 2007 niet te stoppen was op de linkerflank. Real Madrid was overtuigd en telde achttien miljoen euro neer. Feyenoord ontving de hoofdprijs en Drenthe was in één klap financieel onafhankelijk.

4 | 18-08-2007

Wat een heerlijke start maakte Drenthe in Madrid. Tijdens het returnduel om de Spaanse Supercup maakte hij zonder twijfel de mooiste goal van zijn carrière. Tegen Sevilla haalde hij van grote afstand uit en een seconde later ontplofte Santiago Bernabéu zowat. Datzelfde seizoen zou Drenthe eveneens scoren in de competitiewedstrijden tegen Real Vallodolid en Real Betis.

Foto: Pro Shots



5 | 17-11-2010

Het Nederlands elftal zat jarenlang krap in de linksbacks. Toen Drenthe in het najaar van 2010 aardig op dreef was bij Hércules Alicante, leidde dat tot een oproep. Bondscoach Bert van Marwijk liet hem debuteren in het oefenduel met Turkije (1-0 winst). Elf minuten mocht Drenthe meedoen en daar zou het ook bij blijven. Enkel Niels Oude Kamphuis, Joop Wille, Otman Bakkal en Marten de Roon maakten als international minder minuten in Oranje. Maar die ene interland… die neemt niemand Royston Drenthe meer af!