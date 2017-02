'Wonderdokter' Ligue 1 biedt perspectief voor Depay

Radamel Falcao was in zijn tijd bij Atlético Madrid een van de, zo niet dé beste spits van de wereld. Helaas sloeg in dienst van Monaco het noodlot toe en raakte de Colombiaan zwaar geblesseerd. Door deze blessure moest hij ook het WK van 2014 in Brazilië aan zich voorbij laten gaan, een mentale klap voor de spits. Hij was zijn vorm volledig kwijt en uitstapjes naar Manchester United en Chelsea mislukten compleet. Sinds dit seizoen scoort de inmiddels dertigjarige vedette eindelijk weer aan de lopende band. In achttien wedstrijden heeft El Tigre er inmiddels veertien achter zijn naam staan in de Ligue 1.







Ángel Di María werd in de zomer van 2014 door Louis van Gaal binnengehaald als grote nieuwe man bij Manchester United. Voor bijna tachtig miljoen euro kwam hij destijds over van Real Madrid, de club waar hij net de Champions League mee had gewonnen. Met drie doelpunten in zijn eerste vijf duels begon de Argentijn nog goed in Manchester. Na deze serie wist hij echter het hele seizoen niet meer te scoren en vertrok hij al na één jaar naar Paris Saint-Germain, waar hij nu nog steeds actief is. Hij voelt zich thuis als buitenspeler in Parijs en is inmiddels bezig aan zijn tweede goede seizoen.







Hatem Ben Arfa stond bekend als een van de grootste talenten in Frankrijk en debuteerde op twintigjarige leeftijd in het nationale elftal. Na goede periodes bij Lyon en Marseille maakte hij in 2010 de overstap naar de Premier League, waar hij voor Newcastle United ging spelen. De dribbelaar begon goed bij zijn nieuwe club tot hij geblesseerd raakte. Hij haalde in Engeland niet meer zijn oude vorm en ook een huurperiode bij Hull City werd geen succes. Hij besloot terug te keren naar zijn vaderland en vertrok naar OGC Nice. Het duurde niet lang voor de oude Ben Arfa weer helemaal terug was. Zijn tweede seizoen was zo goed dat hij een transfer naar Paris Saint-Germain afdwong.







Bad boy Mario Balotelli had als jong talent ongekende kwaliteiten, maar zijn mentaliteit en mentale gesteldheid gooiden vaak roet in het eten. De Italiaan pikte nog af en toe een doelpuntje mee in dienst van Internazionale, Manchester City en AC Milan, maar vooral zijn periode bij Liverpool draaide uit op een groot fiasco. In zestien wedstrijden die hij voor The Reds in de Premier League speelde, scoorde de spits slechts één keer. Afgelopen zomer kon hij niet rekenen op vertrouwen van Jürgen Klopp en werd hij verkocht aan OGC Nice. Hier leefde de inmiddels 26-jarige spits helemaal op. In zeventien wedstrijden was hij tot zover elf keer trefzeker.