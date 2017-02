'Dijks gaat Ajax miljoenen opleveren'

Het laatste woord is aan Dijks. Alleen als de verdediger zelf graag bij Norwich blijft, zal de optie tot koop in gang worden gezet. Dijks kent een uitstekend begin bij de Canaries. Hij maakte in een 2-2 gelijkspel tegen Wigan Athletic zijn eerste competitiedoelpunt ooit en werd bij zijn debuut meteen verkozen tot Man of the Match.