Krul verlaat illuster rijtje internationals

Jordi Cruijff (negen interlands)

Als 'de zoon van' speelde Jordi Cruijff in de jeugd van Ajax, maar het grootste deel van zijn carrière beleefde hij in Spanje. In het land waar zijn vader erg geliefd is kwam hij uit voor Barcelona, Alavés, Celta de Vigo en Espanyol. Het Koningskind speelde uiteindelijk negen interlands voor Oranje en kwam vier keer in actie op het EK van 1996 in Engeland. Daarnaast speelde Cruijff nog negen interlands voor Catalonië, de streek waar hij opgroeide.







Jimmy Floyd Hasselbaink (23 interlands)

Jerrel Hasselbaink maakte vooral naam in de Premier League bij Chelsea, Leeds United en Middlesbrough. Hij speelde zo'n tien jaar in Engeland en maakte daarin meer dan honderd doelpunten. In Nederland kwam de in Paramaribo geboren spits uit voor AZ en Telstar, maar deze clubs waren destijds niet actief op het hoogste niveau. In totaal speelde Hasselbaink 23 interlands, waarin hij negen keer het net vond.



Wim Hofkens (vijf interlands)

Het record van jongste debutant ooit in dienst van Willem II stond jarenlang op naam van Wim Hofkens, tot in 2012 Jeroen Lumu hem passeerde. Hofkens droeg het shirt van de Tricolores toen de club in de Eerste Divisie haar wedstrijden speelde. Daarna vertrok hij naar België, waar hij zo'n vijftien jaar actief was. Even later tekende hij een contract bij AZ, maar ook in deze periode speelde zijn club niet op het hoogste niveau.



Willi Lippens (één interland)

Lippens werd geboren in het Duitse Bedburg-Hau en heeft bijna zijn hele carrière in Duitsland gespeeld. Hij had ook voor Duitsland uit kunnen komen, maar zijn Nederlandse vader wilde dit niet door zijn ervaringen met de Tweede Wereldoorlog. In totaal speelde hij meer dan honderd wedstrijden voor Rot-Weiss Essen en kwam hij tot één interland waarin hij meteen scoorde. Dit was echter meteen het einde voor Lippens in Oranje. Niet door zijn gebrek aan kwaliteit, maar door zijn rol in de groep. Hij werd genegeerd door zijn medespelers en werd als een verrader gezien.



Rob Reekers (vier interlands)

Ook Rob Reekers was bekender in Duitsland dan in Nederland. Hij brak niet door bij FC Twente en stak daarna een paar kilometer verderop de grens over richting Duitsland, waar hij voor VfL Bochum ging spelen. Hij kwam tot vier interlands en dook na zijn carrière als speler het trainersvak in. Tot zover was hij vooral actief als assistent-trainer in, jawel, Duitsland.