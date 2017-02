Babangida: "Als AZ Champions League kan spelen, waarom dan niet Roda JC?"

“ Hopelijk kan hij de club weer hogerop brengen”

"Onlangs werd ik plotseling toegevoegd. Ger Senden had een groep aangemaakt waarvan alle spelers van het succesvolle team deel uitmaken", vertelt de nu 43-jarige Nigeriaan tegenover ELF Voetbal. "Ook de trainers Huub Stevens en Eddy Achterberg zitten daarbij. Vorige maand werd er een reünie georganiseerd. Eerst met zijn allen een hapje eten. Daarna zouden we iets leuks gaan doen. Ik meen een excursie. Maar helaas kon ik niet door verplichtingen hier in Nigeria."



Op de groepsApp wordt ook nadien voldoende gecommuniceerd. "Wie het meest actief is? Ik denk Barry van Galen. Maar ook Maurice Graef en Ruud Hesp kunnen er wat van. En Senden als beheerder. Een mooie man. Een local boy. Ik heb bij Roda JC een erg mooie tijd meegemaakt met bijna een kampioenschap. Of dat ooit terugkeert, weet ik niet", aldus Babangida, die tussen 1993 en 1996 het geelzwarte tenue droeg.



Veel geld

Het nieuws dat Roda JC een nieuwe Zwitserse Rus, luisterend naar de naam Alexander Karataev, als investeerder heeft gevonden, hoorde hij zijdelings. "Heeft hij Nicolas Anelka als technisch adviseur aangesteld? Dat wist ik niet. Leuk om te horen. Heeft die nieuwe eigenaar veel geld? Hopelijk kan hij de club daardoor weer hogerop brengen. Heeft hij zeker veel buitenlanders gehaald?" Na een bevestigend antwoord. "Dat dacht ik al. Hopelijk kan Yannis Anastasiou daar snel een team van maken. Bij Ajax had ik altijd goed contact met Yannis."



Karataev sprak bij zijn presentatie vorige week uit dat Roda JC binnen vijf jaar Champions League zou moeten kunnen spelen. "Mooie woorden. Maar waarom niet? Bij AZ gebeurde dat ook. Zij werden kampioen en mochten deelnemen aan de Champions League. Het zou hartstikke mooi zijn als dit scenario zich nu herhaalt."



Donderdag was deel 1 van het interview met Tijjani Babangida hier al te lezen. Daarin sprak hij over Ajax.