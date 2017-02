Van Bronckhorst: "Veel jongens zouden die stap maken"

"Als je op die leeftijd stopt, is dat nooit leuk", zegt Van Bronckhorst op de persconferentie. "Ik heb met Royston samengespeeld toen ik in 2007 terugkeerde bij Feyenoord. Hij had een fantastisch jeugd-EK gespeeld. Royston is nu 29. Het is jammer dat je op zo'n, voor een voetballer, jonge leeftijd moet stoppen."

"De stap die hij maakte van Feyenoord naar Real Madrid zouden veel jongens maken, denk ik. Je kan nooit vooraf zien hoe het gaat lopen. Ik denk dat hij vanaf het moment dat hij die stap maakte geen stijgende lijn in zijn carrière heeft ingezet. Het is moeilijk om te zeggen waar dat aan ligt. Hij heeft zijn loopbaan vanaf Feyenoord niet langzaam opgebouwd, maar die is snel omhoog gegaan. Daarna heeft hij het beoogde niveau nooit meer bereikt."

Deze week bracht hij zijn eerste single 'Paranoia' uit. "Maar dat nummer heb ik niet in mijn afspeellijst op Spotify staan", besluit de trainer.