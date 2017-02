Ajax en PSV loten zwaar voor achtste finale UEFA Youth League

Ajax O19 neemt het in de achtste finales van de UEFA Youth League thuis op tegen Dynamo Kiev. Dat heeft de loting vrijdag uitgewezen. PSV treft in dezelfde ronde Benfica.

De achtste finale van de junioren editie van de Champions League bestaat uit één wedstrijd en wordt gespeeld op 21 of 22 februari. Zowel Ajax als PSV lootte een thuiswedstrijd. De duels worden op respectievelijk Sportpark De Toekomst als De Herdgang afgewerkt.



Bij winst gaat Ajax in de kwartfinales (7/8 maart) op bezoek bij de winnaar van Monaco - Real Madrid. PSV zou in dat geval moeten afrekenen met de winnaar van CSKA Moskou - Rosenborg BK. De Eindhovense talenten waren door de winst van haar poule direct geplaatst voor de achtste finales. Ajax, het team van Aron Winter, bereikte afgelopen dinsdag de laatste zestien door in eigen huis met 2-0 te winnen van Juventus.



Loting achtste finale

FC Porto - Viitorul Constança

PSV - Benfica

Red Bull Salzburg - Paris Saint-Germain

AS Monaco - Real Madrid

Ajax - Dynamo Kiev

FC Barcelona - Borussia Dortmund

Atlético Madrid - Sevilla

CSKA Moskou - Rosenborg BK





Ajax v Dynamo Kyiv #UYL — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) 10 februari 2017







Kwartfinale

AS Monaco/Real Madrid - Ajax/Dynamo Kiev

CSKA Moskou/Rosenborg - PSV/Benfica

FC Barcelona/Borussia Dortmund - FC Porto/Viitorul Constança

Red Bull Salzburg/Paris Saint-Germain - Atlético Madrid/Sevilla





CSKA Moskva or Rosenborg v PSV Eindhoven or Benfica#UYL — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) 10 februari 2017