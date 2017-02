Cocu ziet overeenkomsten tussen PSV en FC Utrecht

PSV treft zondag in eigen huis FC Utrecht. Bijzonder, want de Eindhovenaren treffen daardoor voor de derde keer in vier wedstrijden tegen de nummer 4 van de Eredivisie. "Als we ook hetzelfde resultaat halen, is dat prima."

"Voor ons maakt het niks uit tegen wie we spelen, wij moeten gewoon winnen. Daar zijn we mee bezig", blikte Phillip Cocu vooruit tijdens de wekelijkse persconferentie van de Eindhovenaren. Ook met de statistiek, dat FC Utrecht in 1996 voor het laatst de punten meenam uit Eindhoven, kon de oefenmeester van de Brabanders weinig. "FC Utrecht is een goede ploeg met een goede organisatie. Elke tegenstander heeft moeite met FC Utrecht."





De sfeer is goed en het vertrouwen neemt toe volgens Phillip Cocu. 'Goede zaken', zegt onze hoofdtrainer. #psvutr pic.twitter.com/bHLuNGGDy5 — PSV (@PSV) 10 februari 2017

Cocu: 'Ook in de breedte is FC Utrecht gegroeid. Ze staan er toch altijd ondanks een aantal blessures en afwezigen.' #psvutr — PSV (@PSV) 10 februari 2017

Cocu ziet zelfs wel wat overeenkomsten met PSV. "Een ploeg die weinig kansen weggeeft, maar soms ook wat moeite heeft om te scoren. Dat hebben wij ook gehad. Al gaat dat nu wat beter." De hand van trainer Erik ten Hag is goed zichtbaar bij Utrecht, aldus Cocu. Bij PSV werkten ze nog samen. "Ten Hag is een trainer die iets neer kan zetten. Dat was ook in zijn tijd bij PSV, waar hij veel bezig was met talentontwikkeling en het neerzetten van een organisatie. Dat zie je nu ook bij FC Utrecht."Ondanks het grote aantal van zeven afwezigen bij FC Utrecht, denkt Cocu niet dat er nu een mindere ploeg op bezoek komt. "FC Utrecht heeft een brede selectie, ook daarin zijn ze gegroeid." Bij PSV is alleen Jürgen Locadia nog niet klaar om te spelen. Arias mist de wedstrijd vanwege een schorsing.