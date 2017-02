Van Bronckhorst moet weer kiezen tussen Kuyt, Berghuis en Toornstra

Twee van de drie offensieve krachten kan hij slechts opstellen voor de posities van aanvallende middenvelder en rechtsbuiten. Vorige week moest Toornstra plotseling op de bank, de weken daarvoor waren Kuyt en Berghuis de klos. Als het roulatiesysteem wordt gehanteerd zal Berghuis nu weer plaats nemen in de dug-out. Een luxe probleem dat blessures en schorsingen uitgezonderd zal blijven staan.



Op een andere positie is de keuze gemaakt. Kenneth Vermeer keept maandag in Friesland tegen Jong Heerenveen zijn tweede duel van het seizoen. "Ik neem Kenneth nog niet op in de wedstrijdselectie tegen FC Groningen", blikte Van Bronckhorst vooruit tijdens het wekelijkse persmoment van de club. "We willen hem eerst ritme laten opdoen in het tweede elftal." Daardoor zal de basisplaats voor Brad Jones onder de lat voorlopig nog niet in gevaar komen.



Sven van Beek



Over de terugkeer van Sven van Beek bestaat nog een grote onzekerheid. De centrale verdediger deed alleen in de allereerste oefenwedstrijd van het seizoen een klein deel van de wedstrijd mee. "Hij traint nog niet met de groep mee, hij doet vrijwel alles op loopschoenen, we proberen hem nu aan speciale voetbalschoenen aan te meten. Als dat lukt kan hij misschien weer aansluiten. Het is moeilijk voor hem en voor Feyenoord. Hij is er zo lang uit en we zitten al in februari."







Feyenoord treft zaterdagavond een ander FC Groningen dan tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen, toen de Rotterdamse ploeg met liefst 0-5 won. "Dat we daar zo overtuigend wonnen, is heel belangrijk geweest voor de rest van dit seizoen. Maar we zijn nu een half jaar verder en Groningen is, net als wij, verder in ontwikkeling. Bovendien vatten we in deze fase van het seizoen geen enkele wedstrijd licht op", zegt Van Bronckhorst in gesprek met Feyenoord TV.



Geen tegengoals



Voor het duel met de Groningers kan Feyenoord vertrouwen putten uit het feit dat het dit kalenderjaar nog geen tegengoal kreeg in competitieverband. "We zetten voorin goed druk en houden de linies compact. Dan komen ploegen daar moeilijk doorheen. Dat is de verdienste van iedereen, van de spits tot de keeper. We zijn fysiek sterk." Daarnaast scoort Feyenoord bijzonder vaak in het slot van een duel, zoals ook afgelopen zondag op bezoek bij Roda JC Kerkrade. "In het laatste deel van de wedstrijd, wanneer je fysiek sterker bent dan de tegenstander, kun je dan toeslaan. Ik heb wat dat betreft vertrouwen in het team, we kunnen op elk moment scoren."