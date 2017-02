"Tottenham meldt zich voor seizoensrevelatie van Leicester"

Dat is de uitdrukkelijke wens van manager Mauricio Pochettino, meldt de London Evening Standard. Tottenham Hotspur kijkt uitdrukkelijk rond om Engels talent komende zomer aan zich te binden. Ook Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Ross Barkley (Everton) staan op het wensenlijstje van de Argentijnse manager.





Tottenham revive interest in #LCFC's Demarai Gray as Pochettino plans for next season | by @TomCStandardhttps://t.co/E8fjW48P6z — Standard Sport (@standardsport) 10 februari 2017







Gray, die in januari 2016 werd overgenomen van Birmingham City, was midweeks nog erg belangrijk voor Leicester City. In het FA Cup-duel met Derby County scoorde hij in de verlenging de derde treffer en was hij ook daarvoor nauwelijks te houden voor de defensie van The Rams.