Bosz neemt het op voor Dolberg en is benieuwd naar Neres

"Ik maak me geen zorgen. Of hij speelt zondag? Ja, zijn naam mag je opschrijven", vertelde de oefenmeester van de Amsterdammers tijdens de persconferentie, waarin hij vooruitblikte op het thuisduel met Sparta Rotterdam. Op de positie van rechtsbuiten heeft Bosz nu weer meer opties. Bertrand Traoré is donderdag teruggekeerd van de Afrika Cup, waar hij met Burkina Faso de derde plaats pakte. Justin Kluivert zal daardoor waarschijnlijk weer moeten wijken.





"Hij is fit uit het toernooi gekomen", reageerde Bosz, die niet kwijt wilde of Traoré zondag meteen in de basis start. "Ik heb dat wel duidelijk, maar ik wil het de spelers eerst zelf vertellen." Straks, als David Neres is gearriveerd, worden de speelkansen van Kluivert junior nog minder. "Dat is sowieso hoe de voetballerij werkt. Was Dolberg gaan spelen als Huntelaar was gekomen? Waarschijnlijk niet. Soms kunnen carrières zo beginnen. Justin is heel jong. Nog twee jaar jonger dan Dolberg, waarvan ik al vaak gezegd heb dat hij erg jong is. Hij traint met ons mee, daar wordt hij al beter van, en krijgt ook zijn speelminuten."Wanneer de Braziliaanse miljoenenaanwinst in Amsterdam arriveert, is nog onduidelijk. De 19-jarige buitenspeler is nu actief op de Zuid-Amerikaanse Kampioenschappen Onder 20 jaar en bovendien nog in afwachting van een werkvergunning. "Er staat een proceduretijd voor en we zijn afhankelijk van instanties. De ene keer gaat het sneller dan de andere keer." Bosz is heel benieuwd naar zijn aanwinst. "Als voetballer maar ook als mens. En hoe snel gaat hij zich aanpassen? Dat-ie kan voetballen is duidelijk, maar hij komt toch in een heel andere omgeving terecht. De kou bijvoorbeeld. Ik had het er nog met Bertrand (Traoré over). Het scheelt toch zo'n dertig graden."Zondag is Ajax de torenhoge favoriet tegen Sparta Rotterdam. "Natuurlijk moeten we winnen, maar het wordt niet makkelijk. Zij zijn wat weggezakt op de ranglijst en hebben de punten hard nodig." Bosz gaat geen spelers sparen nu ook de Europa League-duels met Legia Warschau naderen. "Ik wil winnen, dus zal altijd de in mijn ogen beste spelers opstellen. Dat is natuurlijk subjectief, want het is mijn mening. Maar in overleg met de andere trainers besluiten we altijd wat het beste voor Ajax is."Over Legia Warschau wilde hij nog weinig woorden vuilmaken. "Het is belangrijk dat we daar pas ná Sparta over na gaan denken. Als we er nu al mee bezig zouden zijn, slaat dat over op de spelers en zijn die misschien niet honderd procent zondag." Bosz durft niet te voorspellen hoe en waar de titelstrijd in de Eredivisie beslist gaat worden. Ajax heeft vijf punten achterstand op Feyenoord, maar krijgt de Rotterdammers begin april nog wel op bezoek. "Als niemand fouten maakt en tegen de kleintjes de punten blijft pakken, dan zouden de onderlinge duels doorslaggevend kunnen worden. Maar als er wel punten gemorst worden dan niet.De oefenmeester weet dat in de titelstrijd iedere driepunter belangrijk is. Ook als het even wat minder loopt. "De ideale wedstrijd bestaat niet. Geen club speelt 34 topwedstrijden. Het gaat erom dat je ook mindere duels wint."