Ajax-verdediger Veltman nadert kruispunt in zijn loopbaan

Joël Veltman, tegenwoordig rechtsback van Ajax, is wellicht bezig aan zijn laatste maanden in dienst van de topclub uit Amsterdam. De multifunctionele verdediger, met een verbintenis tot medio 2018, kijkt in de zomer naar zijn toekomst op clubniveau.

''Geen nieuws nog. Ik ben ook met Ajax in gesprek, ik ben aan het kijken'', verwijst de Ajacied in gesprek met Ajax Life naar de contractonderhandelingen met ploeggenoot Lasse Schöne. ''Met Marc Overmars en mijn zaakwaarnemer voer ik gesprekken over de toekomst. Het is meer een beetje van: ik sta tot 2018 onder contract, wat wil ik zelf? In de zomer wordt het blijven of verder kijken.''





''Een beslissing van bijvoorbeeld Davy Klaassen heeft hier verder niets mee te maken. Al hoop ik dat hij weggaat, dan word ik aanvoerder, haha. Nee hoor, dat speelt niet mee. Ik ben een van de pilaren van het huidige Ajax, maar nogmaals: we zijn een beetje aan het praten, al is het nog erg luchtig allemaal'', aldus Veltman.