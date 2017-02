Heerlijk: Het droomelftal van de Chinese Super League!

DM: Wang Dalei (Shandong Luneng Taishan)

Tja, als je maar drie buitenlanders mag opstellen, dan gebruik je de miljoenen natuurlijk niet voor een keeper. De beste doelman die momenteel rondloopt in de Chinese Super League is er dan ook één van eigen bodem: 23-voudig international Wang Dalei.



RA: Gil (Shandong Luneng Taishan)

Ook op dure verdedigers zijn de Chinese clubs niet happig. Shandong Luneng Taishan tikte in 2016 een slordige 8,5 miljoen euro neer voor Gil. Een koopje voor Chinese begrippen. De naam Gil zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar het gaat hier toch echt om een tienvoudig Braziliaans international.



CV: Ricardo Carvalho (Shanghai SIPG)

Deze man hield in de zomer van 2016 nog de EK-beker omhoog. Toch liggen de hoogtijdagen van Ricardo Carvalho al een eindje achter ons. Bij Chelsea en Real Madrid een verdienstelijke centrumverdediger, maar na de victorie met Portugal was hij het afgelopen halfjaar clubloos.



LA: Jeong-Ho Hong (Jiangsu Suning)

Wederom niet de bekendste naam, maar deze man heeft wel drie jaar ervaring in de Bundesliga. Bij FC Augsburg was deze 38-voudig Zuid-Koreaans international ploeggenoot van Paul Verhaegh. Jiangsu Suning had zes miljoen euro voor hem over.



RM: Oscar (Shanghai SIPG)

Nu gaat het knallen! Op het middenveld van het Chinese sterrenteam is het dringen geblazen. Meest opvallende naam in de Super League komend seizoen? Oscar, zonder twijfel. Shanghai SIPG maakte vorige maand 60 miljoen euro over naar Chelsea en betaalt de Braziliaan het bizarre salaris van 470.000 euro per week.



CM: Paulinho (Guangzhou Evergrande F.C.)

Op het moment dat de transfergekte in China op gang begon te komen, was Paulinho een van de eerste spelers die de oversteek waagde. In januari 2015 verruilde hij zijn basisplaats bij Tottenham Hotspur maar wat graag in voor het grote geld bij Guangzhou Evergrande. Met die club legde hij de laatste twee seizoenen beslag op de Chinese landstitel.



CM: Ramires (Jiangsu Suning)

Bondscoach Tite van Brazilië kan gerust eens een wedstrijdje meepikken in de Super League. Vooral met het oog op zijn middenveld. Regelmatig zal de keuzeheer een beroep moeten doen op spelers die hun brood verdienen in China. Naast Oscar en Paulinho maakt namelijk ook Ramires er zijn minuten.



LM: Axel Witsel (Tianjin Quanjian)

Wat zou jij kiezen? Op je 28e met Juventus de Serie A winnen en een gooi doen naar de Champions League, of een contract tekenen bij Tianjin Quanjian? Axel Witsel koos voor de laatste optie. Daar komt hij overigens wel een Italiaanse trainer tegen; Fabio Cannavaro zwaait de scepter bij de club die vorig jaar nog op het tweede niveau speelde.



RB: Hulk (Shanghai SIPG)

Hij was de grote man bij Zenit Sint-Petersburg en een vaste waarde in de Braziliaanse selectie. Bij een groot aantal Europese clubs had Hulk dan ook zo aan de slag gekund. De keuze viel in de zomer van 2016 echter op Shanghai SIPG, waar hij naar verluidt 390.000 euro er week bijschrijft op zijn rekening.



SP: Graziano Pelle (Shandong Luneng Taishan)

Hij was de held bij Feyenoord, draaide vervolgens goed bij Southampton en was belangrijk voor het Italiaanse elftal. Eindelijk had laatbloeier Graziano Pelle alles op de rit. En toch koos hij na het EK voor de Chinese competitie. Ook wel weer begrijpelijk als je zijn bankafschriften bekijkt. Jaarlijks strijkt het oogappeltje van Ronald Koeman een slordige 10 miljoen euro op.



LB: Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune)

Na vier seizoenen bij Paris Saint-Germain kreeg Ezequiel Lavezzi de kans om op 30-jarige leeftijd nog eens echt te cashen. Hebei China Fortune, opgericht in 2010, klopte aan en dan is de keus natuurlijk snel gemaakt. Wie tegenwoordig de trainer is van Lavezzi? Niemand minder dan Manuel Pellegrini.







Bank:

Stéphane Mbia (Hebei China Fortune)

Alexandre Pato (Tianjin Quanjian)

Gervinho (Hebei China Fortune)

Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande F.C.)

John Mikel Obi (Tianjin Teda)

Nemanja Gudelj (Tianjin Teda)

Fredy Guarín (Shanghai Greenland Shenhua)

Carlos Tevez (Shanghai Greenland Shenhua)

Obafemi Martins (Shanghai Greenland Shenhua)

Odion Ighalo (Changchun Yatai)

Cheick Tiote (Beijing Enterprises, 2e niveau)



