Vijf spelers verlieten Ajax na laatste wedstrijd tegen Sparta

Opstelling tegen Sparta Rotterdam, 7 augustus 2016:



Cillessen; Tete, Veltman, Riedewald, Dijks; Klaassen, Gudelj, Bazoer (77' Van de Beek); El Ghazi (87' Westermann), Cassierra (77' Dolberg), Sinkgraven.



Jasper Cillessen:



De blonde doelman vertrok enkele weken na de zege op Sparta richting Barcelona. Marc-André ter Stegen is een geduchte concurrent voor de Nederlandse keeper, maar de oud-Ajacied is steeds vaker in beeld bij trainer Luis Enrique.



Mitchell Dijks:



De boomlange linksback koos in de winterse transferperiode voor een tijdelijke overgang naar Championship-club Norwich City. De kopsterke Dijks scoorde al voor The Canaries, die een optie tot koop hebben bedongen.



Riechedly Bazoer:



Leek nog jaren mee te kunnen bij Ajax, maar verloor eerder dit seizoen zijn basisplaats onder Peter Bosz. Het tegen degradatie vechtende VfL Wolfsburg legde twaalf miljoen euro neer voor de controlerende middenvelder.



Nemanja Gudelj:



De oud-AZ'er, die in 2015 in Amsterdam neerstreek, had grote moeite met zijn rol als reserve en kwam daarom niet meer voor in de plannen van Bosz. Gudelj, uitgekotst door menig Ajax-fan, trok zijn conclusies en ging voor het grote geld bij Tianjin Teda uit China.



Anwar El Ghazi:



Botste op de training met Bosz en moest zelfs een maand met het beloftenelftal meedoen. De grillige vleugelaanvaller (21) tekende in januari een contract tot 2021 bij het ambitieuze Lille, waar hij gezelschap heeft van voormalig Ajacied Ricardo Kishna.