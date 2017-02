Kuyt op eenzame hoogte, ereplaatsen De Jong en Schöne

1. Dirk Kuyt - 148 doelpunten:



De onvermoeibare middenvelder annex aanvaller speelde tussen 2003 en 2006 in De Kuip en keerde in 2015 terug bij de volksclub. De geboren Katwijker is niet langer topschutter, want Nicolai Jørgensen is topscorer van de Eredivisie.



2. Luuk de Jong - 92 doelpunten:



De aanvalsleider van PSV, met een groot aandeel in de landstitels van 2015 en 2016, worstelt al het hele seizoen met zijn vorm. Desondanks houdt Phillip Cocu vertrouwen in de kopsterke spits met ervaring in de Bundesliga en Premier League.



3. Lasse Schöne - 63 doelpunten:



De Deense controleur knokte zich dit seizoen terug in de hoofdmacht van titelkandidaat Ajax. Schöne (30), met een aflopende verbintenis in de hoofdstad, maakte onlangs zeer fraaie doelpunten tegen FC Utrecht en ADO Den Haag.



4. Siem de Jong - 59 doelpunten:



De aanvallende middenvelder beleefde mooie jaren bij Ajax. Het avontuur bij Newcastle United kende louter dieptepunten, mede door het nodige blessureleed. De Jong wil bij PSV zijn loopbaan weer op de rails krijgen.



5. Erik Falkenburg - 52 doelpunten:



De uit Leiden afkomstige aanvaller speelt sinds 2015 bij Willem II en weet met enige regelmaat het net te vinden. Falkenburg begon ooit bij Sparta Rotterdam en droeg verder het shirt van AZ, NEC, Go Ahead Eagles en NAC Breda.