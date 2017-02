Van Ede over de bijzondere relatie tussen PSV en FC Utrecht

Slechts één keer won FC Utrecht bij PSV in de Eredivisie. De laatste twintig duels werden zelfs verloren door de Utrechtenaren. Toch koestert Jan Willem van Ede, de man met de meeste duels in de Eredivisie namens FC Utrecht, ook een hele mooie herinnering aan Eindhoven, de stad waar hij later nog twee seizoenen speelde. En hij was zeker niet de enige speler die Utrecht verruilde voor de Lichtstad.

“ Het is minder hectisch dan in Rotterdam of Amsterdam. Voor jonge spelers kan die oase van rust wel een goede reden zijn om voor PSV te kiezen.”

Liefst 409 keer verdedigde Van Ede het doel van FC Utrecht in de Eredivisie. En niet één keer won hij met zijn club in Eindhoven van PSV. De laatste, én enige, zege van de Utrechtenaren bij PSV ooit, dateert namelijk uit het seizoen 1980. Van Ede was nog jeugdspeler. "Ik weet nog toen ik in het eerste speelde dat we de eerste jaren bijna nooit verloren bij PSV", vertelt de oud-doelman tegenover ELF Voetbal. "Maar inderdaad, we hebben er nooit gewonnen. PSV had destijds een beter elftal. En ook meer financiële mogelijkheden. Ze waren het aan hun stand verplicht om van ons te winnen. Zeker thuis. Het verschil tussen FC Utrecht-uit en thuis was destijds heel groot. Dat is in de loop der jaren wel minder geworden."

Toch was er één zege in Eindhoven die Van Ede voor altijd bij zal blijven. Dat was in de KNVB-Beker. In de halve finale werd in 1985 na penalty's afgerekend met PSV. Ín Eindhoven. Van Ede keepte geweldig. Een overwinning zo zoet dat hij al die nederlagen bijna in één keer goed maakt. "Dat is natuurlijk een prachtige herinnering. Zeker omdat we de beker ook uiteindelijk wonnen. En voor mij als keeper omdat we van PSV wonnen na strafschoppen", blikt hij terug. Van Ede pakte een penalty en zag René van der Gijp over het doel schieten, waardoor FC Utrecht naar de finale ging. Daarin werd Helmond Sport verslagen.

Luwte

Niet alleen de zegereeks van PSV in eigen huis tegen FC Utrecht maakt het affiche van zondagmiddag (16:45) bijzonder. Ook het feit dat er zó veel spelers vanuit de Domstad naar Eindhoven overstapten is noemenswaardig. De laatste jaren shopte PSV met Erik Pieters, Kevin Strootman, Dries Mertens en Bart Ramselaar driftig bij FC Utrecht. Clubicoon Van Ede maakte in 1996 al de overstap van Utrecht naar de Lichtstad. "Dat was heel anders dan de overgang van Ramselaar bijvoorbeeld. Utrecht had het moeilijk in die tijd. We hadden drie keer met succes de nacompetitie ontlopen, maar op bestuurlijk gebied was het erg rommelig na het vertrek van Theo Aalbers. Voor mij was het zaak om te vertrekken. Ik had een kleine vijfhonderd duels gespeeld en was 33 jaar. Tweede keeper worden van PSV was voor mij een ideale stap."

Wat kan de reden zijn dat er zo veel spelers van Utrecht naar PSV vertrekken? Is het de sfeer of de korte onderlinge afstand? Van Ede denkt niet dat het de reistijd is. "Er zijn in de loop der jaren ook veel spelers naar Ajax vertrokken. Maar ook opvallend veel naar PSV, ja. Wat daar de exact reden van is, durf ik niet te zeggen. Het is wel zo dat je op de Herdgang relatief ontspannen en beschermd kan trainen. Het is minder hectisch dan in Rotterdam of Amsterdam. Voor jonge spelers kan die oase van rust wel een goede reden zijn om voor PSV te kiezen."

Ramselaar was de laatste die Utrecht verruilde voor de luwte van de Herdgang. Zoals gezegd: velen gingen hem al voor, maar wie kunnen de middenvelder volgen? "Met Giovanni Troupée, Yassin Ayoub en Sofyan Amrabat heb je weer een aantal nieuwe pareltjes. Met name in Troupée zie ik een moderne back, die veel stappen heeft gemaakt. Als jeugdspeler moet je niet de zevenmijlslaarzen aantrekken en meteen naar het buitenland gaan. Als jeugdtrainer bij de KNVB heb ik dat veel gezien. Je kunt veel beter je carrière zorgvuldig plannen, zoals Phillip Cocu als speler deed. Een overstap naar PSV is dan vaak beter dan meteen al naar het verre buitenland gaan."



Van Ede en Van Breukelen speelden beiden als keeper voor FC Utrecht naar PSV.

Herhaling

Voorlopig speelt het trio echter gewoon in het shirt van FC Utrecht. Tégen PSV. Hoewel Amrabat geblesseerd zal moeten toekijken in het Philips stadion. "Datzelfde geldt voor Wout Brama en Rico Strieder", weet van Ede. "En er is een flink aantal zieken bij FC Utrecht. Dan wordt het wel een lastig verhaal, hoor. Bovendien scoren Sébastien Haller en Richairo Živković de laatste tijd even iets minder. Als ze er een gelijkspel weg kunnen halen, zou dat heel mooi zijn. Maar zo niet, is dat overigens geen schande: Utrecht doet het wederom erg goed dit seizoen onder leiding van Erik ten Hag. En PSV heeft zich met Marco van Ginkel goed versterkt. Zij gaan zich zeker nog mengen in de titelstrijd."

Toch denkt én hoopt Van Ede dat de titel dit jaar in Rotterdam gevierd gaat worden. "Mijn vader is een geboren Rotterdammer, dus vroeger zat ik bij Feyenoord en FC Utrecht op de tribune. Daarom gun ik Feyenoord de titel. Als Utrecht dan vierde wordt, is het seizoen helemaal geslaagd. Maar de ploeg van Van Bronckhorst is er nog niet. Het kampioenschap wordt niet beslist tegen de kleintjes, maar in topduels. Ze zullen zich dus nog goed moeten weren tegen Ajax en PSV."