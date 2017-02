Ajax-icoon Keizer (1943-2017) in beeld

Piet Keizer, de onnavolgbare, nukkige en geniale oud-voetballer van Ajax, is overleden. Op vrijdag 10 februari is hij na een kort ziektebed gestorven aan de gevolgen van longkanker. Keizer werd 73 jaar. Hieronder foto's en video's uit het leven van de oud-Ajacied.

Piet Keizer en Johan Cruijff, de voorbereider en de afmaker. Het koningskoppel leidde Ajax samen in totaal naar zes landstitels, drie Europese kampioenschappen en zelfs een wereldbeker. Cruijff vertrok op den duur uit Amstedam, Keizer bleef Ajax altijd trouw.



Het duo kreeg hier beiden rust bij Ajax. Dat gebeurde niet vaak.

Keizer, die dus zijn hele leven voor Ajax uitkwam, speelde als linksbuiten met het krijt aan zijn schoenen. Maar als hij naar binnen kwam, kon hij met zijn geniale linkerbeen ook geniaal afronden.

Hij speelde liefst 365 officiële wedstrijden voor Ajax. Alleen Sjaak Swart (463), Wim Suurbier (393) en Danny Blind (372) droegen vaker het roodwitte shirt.



Keizer hier in actie tegen Holland Sport (0-3 winst).

In het Nederlands elftal was Keizer nooit zo belangrijk als zijn vriend Cruijff. Hoewel de linksbuiten tot 34 interlands kwam, speelde hij op het WK van 1974 slechts één duels. Coach Rinus Michels sprak nauwelijks met de buitenspeler. Rob Rensenbrink kreeg keer op keer de voorkeur.



'Meneer Keizer' sprak tijdens en na zijn voetballoopbaan niet graag en vaak met de media. Maar als het moest en men zat aan zijn kindje, namelijk de jeugdopleiding die hem net als vriend Cruijff enorm aan het hart ging, dan liet hij zich gelden.

In 2010 werd Keizer benoemd tot erelid van Ajax. Hoewel hij op dat moment naar eigen zeggen blij en trots was met die titel, deed hij er anderhalf jaar later alweer afstand van. Hij was het oneens met de gang van zaken binnen de club. Het paste bij het grillige karakter van de voormalige linksbuiten.







Swart vond de eretitel vaak prettiger dan Keizer.

Op de zeventigste verjaardag van Keizer, maakte Ajax onderstaand filmpje. Een kleine vier jaar later, amper een jaar na het overlijden van vriend Cruijff, stierf Keizer evenals de Nummer 14 aan de gevolgen van longkanker.