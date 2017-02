Video: Ongekend: de beer is los bij de succesformatie VVV-Venlo

VVV-Venlo stevent in ongekend hoog tempo op de titel in de Jupiler League. Hoewel de formatie van Maurice Steijn eerder deze week verloor van Jong PSV, is er nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor de Limburgers.

Om na dat verlies weer indruk te maken, liet VVV vrijdagavond tegenstander Helmond Sport alle hoeken van het veld zien. Uiteindelijk werd het liefst 7-0 (!), een evenaring uit het jaar 1960. Maar vier van de zeven treffers vielen in tien (!) doldwaze minuten. De beer was duidelijk los in Venlo.





Overigens was het bijna net zo bijzonder als die vier goals in tien minuten dat er bij de thuisploeg zeven verschillende doelpuntenmakers op het scoreformulier verschenen. Vito van Crooij, Joey Sleegers, Jerold Promes, Ralf Seuntjes, Clint Leemans, Danny Post en Gedion Zelalem mochten allen een treffer vieren. Bijzonder!Na 25 duels is de voorsprong op nummer twee Jong Ajax (56 om 49) zeven punten. Maar omdat de Amsterdammers niet mogen promoveren kijkt VVV liever naar nummer drie FC Volendam. Die hebben slechts 45 punten, maar wel één wedstrijd minder gespeeld dan de koploper uit Venlo.