'Dortmund-scout zeer gecharmeerd van Ramselaar'

Tijdens die interland tegen Luxemburg werd Ramselaar uitvoerig geanalyseerd door de Duitsers. De Dortmund-scout liet zich erg positief uit over de twintigjarige Nederlander: ''Die nummer 6, Ramselaar. Ja, dynamisch!''



Eerder raadde Jan Willem van Ede, oud-speler van FC Utrecht, de middenvelder aan om nog even in Nederland te blijven spelen. "Als jeugdspeler moet je niet de zevenmijlslaarzen aantrekken en meteen naar het buitenland gaan. Als jeugdtrainer bij de KNVB heb ik dat veel gezien. Je kunt veel beter je carrière zorgvuldig plannen, zoals Phillip Cocu als speler deed. Een overstap naar PSV is dan vaak beter dan meteen al naar het verre buitenland gaan", aldus Van Ede tegenover ELF Voetbal.