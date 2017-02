'Wenger OUT' ondanks winst Arsenal?

Het is al jaren een groot onderwerp van discussie bij de fans van Arsenal: Wenger IN of Wenger OUT? The Gunners wonnen vandaag dankzij twee doelpunten van Alexis Sanchez met 2-0 van Hull City. Arsène Wenger pakt dus drie punten met zijn ploeg, maar opnieuw was het verre van overtuigend. Het contract van de Franse oefenmeester in Londen loopt komende zomer af. Neemt Arsenal afscheid van een clubicoon of wordt zijn contract nog één keer verlengd?

Eeuwige vierde

De laatste jaren is Arsenal meer uitgelachen dan bewonderd. In de afgelopen elf edities van de Premier League eindigde de ploeg van Wenger maar liefst zes keer als nummer vier. Veel supporters zijn helemaal klaar met het gebrek aan vooruitgang en willen dat de Fransman zo snel mogelijk de laan uitgestuurd wordt. Ook dit jaar presteert Arsenal zeer wisselvallig en lijkt de titel buiten bereik. Hoe ver was de ploeg onder Wenger vorig seizoen na 25 wedstrijden?

2015/2016 2016/2017 Gespeeld 25 25 Winst 14 15 Gelijk 6 5 Verlies 5 5 Punten 48 50



Dankzij de overwinning op Hull City heeft Arsenal dus twee punten meer behaald dan vorig seizoen na speelronde 25. Niet bepaald de vooruitgang die de Gooners eisen van hun spelers en manager. Soms lijkt het alsof de club uit Londen een stap vooruit maakt om er vervolgens weer twee terug te doen.



Net niet

Zo ook vorig jaar. Leicester City stond tegen alle verwachtingen in op de eerste plaats in de Premier League, toen de ploeg van Claudio Ranieri in februari de kraker speelde tegen Arsenal. Met een doelpunt in allerlaatste minuut leek Arsenal-spits Danny Welbeck zijn ploeg drie hele belangrijke punten te bezorgen in de race naar het kampioenschap, maar niets bleek minder waar. Arsenal ging in de wedstrijden die volgden onderuit tegen Manchester United en Swansea City en kon fluiten naar de titel. Het wist dat seizoen zelfs twee keer te winnen van Leicester, maar toch eindigden de Londenaren tien punten achter The Foxes.







The Invincibles

Het laatste landskampioenschap van The Gunners dateert al weer uit het vorige decennium. In het seizoen 2003/2004 schitterden spelers als Thierry Henry, Patrick Vieira en Dennis Bergkamp keer op keer in het oude Highbury Stadium. De ploeg van Wenger verloor destijds niet één competitieduel en de spelers uit die tijd worden dankzij deze ongekende prestatie nog steeds The Invincibles genoemd. De supporters verlangen dagelijks naar deze vervlogen tijden en het ziet er niet naar uit dat hun club steeds dichter bij een landskampioenschap komt.



Het niet behalen van Top Four zou betekenen dat Arsenal voor het eerst sinds 1998 kwalificatie voor de Champions League misloopt. Dit zou voor het bestuur van de club wel eens de druppel kunnen zijn om afscheid te nemen van de 67-jarige Fransman, die sinds 1996 aan het roer staat.