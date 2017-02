Bundesliga: Bayern wint in slotfase, HSV stunt

Bayern kwam in het treffen met nummer zeventien Ingolstadt pas in de allerlaatste minuut aan de leiding door een doelpunt van Arturo Vidal. De concurrenten lieten het afweten om in het spoor van Bayern te blijven. Het verschil met Leipzig, wat nog steeds tweede staat, is nu al zeven punten.



Eintracht Frankfurt maakt een waanzinnig seizoen door en staat derde in de competitie, maar ging met 3-0 onderuit op bezoek bij Leverkusen. Ook Borussia Dortmund en RB Leipzig blameerden zich.



Alle uitslagen van de twintigste speelronde:



Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3-0

Darmstadt - Borussia Dortmund 2-1

Ingolstadt - Bayern München 0-2

RB Leipzig - HSV 0-3

Werder Bremen - Borussia M'gladbach 0-1



Schalke 04 - Hertha BSC 18:00