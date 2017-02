Mané goudhaantje bij ontketend Liverpool

In de maand januari sprokkelde Liverpool slechts drie punten in vijf wedstrijden, werd het uitgeschakeld in de FA Cup en liep het een finaleplaats in de EFL Cup mis. Voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur was het dan ook vijf voor twaalf. Vanaf het begin was duidelijk welke intenties Liverpool had: Spurs dusdanig afjagen dat ze fouten zouden maken. En dat gebeurde dan ook. Mané had zijn tegenstander Ben Davies in de eerste helft volledig in zijn broekzak. De rechtsbuiten had binnen 25 minuten al vier goals kunnen maken, maar het bleef bij twee.

Het bewijst de waarde van de razendsnelle Mané voor Liverpool. Hij scoorde vandaag zijn tiende en elfde doelpunt van het seizoen, daarmee heeft hij zijn seizoen totaal van vorig seizoen al bereikt. Bij de eerste goal tegen Tottenham Hotspur rondde hij een uitstekende dieptepass van Georginio Wijnaldum vakkundig af. Bij het tweede doelpunt bleek Mané ook een neusje voor de goal te hebben, want de Senegalees stond precies op de juiste plaats om de bal achter Hugo Lloris te werken. In de 92ste minuut kreeg Mané een publiekswissel van Jürgen Klopp.

Bron: Squawka

Mané Hazard Sanchez Wedstrijden 22 23 25 Goals 11 10 17 Assists 4 3 8 Key passes (per wedstrijd 1,57 1,91 2,20 Gecreëerde kansen (per wedstrijd) 1,76 2,04 2,52

Mané kan dit seizoen uitstekende statistieken overleggen, maar toch blijft hij nog enigszins in de schaduw van andere topspelers uit de Premier League, zoals Eden Hazard en Alexis Sanchez. Vooral qua key passes en het creëren van kans is er nog verbetering mogelijk.

Afgelopen zomer werd Mané voor circa veertig miljoen overgenomen van Southampton. Tot nu toe blijkt die investering uitstekend te zijn. Voordat Mané in Engeland neerstreek, droeg hij het shirt van Red Bull Salzburg en FC Metz.

Liverpool zonder Mané in Premier League:

20-08-2016 Burnley-Liverpool 2-0

15-01-2017 Manchester United-Liverpool 1-1

21-01-2017 Liverpool-Swansea City 2-3