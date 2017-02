Roda laat Heracles terugkomen: 2-2

Net na rust leek Roda JC het duel het de slot te gooien door in korte tijd twee goals te scoren, maar in de slotfase kon Heracles Almelo dankzij Samuel Armenteros toch nog een punt veiligstellen: 2-2.

In de eerste helft was de club uit Almelo een stuk beter, maar tegen de muur die Roda optrok wisten ze niet heel gevaarlijk worden. Net na rust waren kansen niet aan Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas besteed, waarbij de laatste het houtwerk raakte. Zoals wel vaker in het voetbal was die rekening duur, want aan de andere kant viel een klutsbal van Mitchell Paulissen wel in het netje. Vier minuten later maakte het effectieve Roda zelfs een tweede treffer, want Tom van Hyfte kreeg de bal op een presenteerblaadje en schoot de bal keurig achter Bram Castro.

Dani Schahin leek het duel vervolgens in het slot te gooien, maar de Oekraïner liet na zijn tweede doelpunt van dit seizoen binnen te schieten. Dat was voor Heracles het sein om het over een andere boeg te gooien. Aan de hand van Armenteros wisten de Tukkers toch nog een punt veilig te stellen. Armenteros is uitstekend op dreef dit seizoen, want de Zweede maakte zijn tiende en elfde goal van het seizoen.