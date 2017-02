'Kuip-killer' Toornstra rechtvaardigt keuze Van Bronckhorst

Feyenoord heeft ook de vijfde wedstrijd na de winterstop winnend afgesloten. In de eigen Kuip had het weinig moeite met een verdedigend FC Groningen . Jens Toornstra was de grote man bij de Rotterdammers. Hij scoorde twee keer: 2-0.

Het is de vraag die momenteel speelt bij Feyenoord: wie kiest Giovanni van Bronckhorst op de positie van aanvallende middenvelder? Vorige week bij FC Twente gaf de trainer Dirk Kuyt de voorkeur en passeerde hij Toornstra, maar in eigen huis achtte Gio het beter te starten met de man uit Leiderdorp. Wie de statistieken erbij pakt snapt die beslissing, want Toornstra is in eigen huis niet te houden.

Toornstra stelde zijn coach ook vandaag niet teleur, want op aangeven van Steven Berghuis schoot hij in de 38ste minuut met een droge knal de 1-0 binnen. Veel kansen had Feyenoord daarvoor nog niet gehad. Sterker nog: de grootste kans was voor de club uit Groningen, maar Ruben Yttergard Jenssen faalde voor open doel.

Hakballetje

Het was het laatste wapenfeit van FC Groningen, want in de tweede helft kon het geen vuist meer maken. De uitstekende verdediging van Feyenoord gaf geen kans meer weg en in de 66ste minuut maakte wederom Toornstra een einde aan de illusies van de Noordelingen. Hij bleef koel oog in oog met keeper Sergio Padt. Daaraan vooraf ging een prachtige actie van Jan-Arie van der Heijden, in Rotterdam en omstreken ook wel Jan-Scharie. Deze keer deed hij het niet met een schaar, maar zette hij Toornstra alleen voor de keeper door een prachtig hakballetje.

Na een makkelijk gegeven rode kaart van Juninho Bacuna lag de wedstrijd niet veel later helemaal in een plooi. Feyenoord schakelde een tandje terug, creëerde nog wat kleine mogelijkheden, maar wist niet meer te scoren. Belangrijker: voor de vijfde keer achter elkaar hield de verdediging de nul en het 'probleem' Kuyt/Toornstra is ook uit de wereld. Als Gio slim is zet hij Toornstra in de Kuip in ieder geval in de basis.

