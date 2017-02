Hendriks verstiert debuut Groenendijk

De eerste wedstrijd voor Alfons Groenendijk bij ADO Den Haag is niet goed afgelopen. In een echte degradatiekraker was Go Ahead Eagles sterker. Sam Hendriks was de man die de fans in Deventer een mooie avond bezorgde: 3-1.

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat Zeljko Petrovic niet de kans krijgt het seizoen af te maken in Den Haag. Een dag later werd de nieuwe trainer aangesteld, want Groenendijk ging in op het aanbod trainer te worden van 'zijn club'. Dat het moeilijk gaat worden ADO in de Eredivisie te houden werd in de eerste helft duidelijk. Eerdere kansen waren niet aan hem besteed, maar aanvaller Hendriks kon na een kleine veertig minuten toch de 1-0 binnenlopen. Mede doordat ADO-keeper Ernestas Setkus volledig mistastte.

In de rust greep Groenendijk in en bracht Mike Havenaar en Sheraldo Becker, maar geklungel in de verdediging leidde tot de tweede treffer van Hendriks. De oud-ajacied schoof de bal rustig langs keeper Setkus. Niet veel later was de malaise compleet toen Setkus met rood naar de kant werd gestuurd. Aangezien ADO al drie keer had gewisseld nam Dion Malone de honneurs waar onder de lat. De verdediger kreeg nog een goal te verwerken, want in blessuretijd maakte Marcel Ritzmaier het feestje voor Go Ahead Eagles compleet door de bal van grote afstand binnen te schieten. Even daarvoor had invaller Abdenasser El Khayati uit een penalty de eer gered namens ADO.