Willem II zet Vitesse weer met beide benen op de grond

Na de winteronderbreking had Vitesse juist de weg naar boven ingezet. Met drie overwinningen en een gelijkspel had trainer Henk Fraser weinig reden tot klagen. Bovendien schakelde de club Feyenoord uit in de kwartfinale van de beker, maar vandaag hadden de aanvallers hun vizier niet op scherp waardoor Willem II met de drie punten aan de haal ging. Met iets meer geluk had Vitesse met een voorsprong gaan rusten, maar een vlammende afstandspegel van Adnane Tighadouini spatte uiteen op de lat. Ook een kans van Guram Kashia, die zijn tweehonderdste wedstrijd speelde in dienst van Vitesse, werd teniet gedaan, want Jordens Peters stond op de juist plek om de bal van de lijn te halen.

Na rust gebeurde dat nogmaals. Nu was het Darryl Lachman die keeper Kostas Lamprou te hulp schoot. Vervolgens kregen ook Nathan en Milot Rashica nog mogelijkheden, maar de bal wilde er niet in. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak, want Dico Koppers kapte jubilaris Kashia vrij eenvoudig uit en kon de bal vervolgens met rechts inschuiven. Vitesse drong in de slotfase nog wel aan, maar in de tegenstoot was het Watford-huurling Oulare die zijn eerste doelpunt in dienst van de Tricolores kon maken.