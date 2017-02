Brock-Madsen beste Deense Eredivisie-spits in kalenderjaar

Nicolai Brock-Madsen Nicolai Jorgensen Kasper Dolberg Wedstrijden 5 5 5 Doelpogingen 14 14 10 Doelpunten 4 3 2 Assists 0 2 3 Key-passes 10 7 3

PEC Zwolle-spits Nicolai Brock-Madsen wist sinds de start van de tweede competitiehelft al vier keer te scoren, waar hij veertien doelpogingen voor nodig had. Met twee van de vier goals zette hij zijn ploeg op een voorsprong. Zijn collega-spits van Feyenoord, Jorgensen, wist in evenveel doelpogingen drie keer te scoren. Dolberg was sinds de start van het kalenderjaar twee keer trefzeker. De spitsen van Feyenoord en Ajax wisten met hun goals alleen de score uit te breiden.

Brock-Madsen was niet alleen belangrijk via doelpunten, maar ook in de voorbereiding. De Deen in Zwolse dienst leverde tien zogenoemde key-passes, passes op medespeler die een gevaarlijke kans opleverde maar niet werden gescoord. Jorgensen en Dolberg verstuurde minder key-passes, maar waren wel belangrijker met passes die wel een treffer opleverde, de assists.

PEC Zwolle huurt Brock-Madsen dit seizoen van Birmingham City. De Zwollenaren hebben een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst. Wanneer de Deen deze prestaties vast weet te houden, zal PEC Zwolle de spits deze zomer mogelijk definitief aantrekken.