PSV'ers schieten knappe cijfers doelman Jensen aan diggelen

David Jensen begon het seizoen als reservedoelman van FC Utrecht, maar is sinds de blessure van Robbin Ruiter de eerste keus. De Deense sluitpost kan terugkijken op prima statistieken in de wedstrijden als eerste doelman van de club uit Utrecht.

De doelman incasseerde, tot vandaag, slechts twee tegentreffers in een wedstrijd waarin hij in de basiself van FC Utrecht stond. Alleen Iván Calero (Sparta) en Lasse Schöne (Ajax) wisten Jensen te passeren. Na slechts twee tegendoelpunten in zeven wedstrijden moest de doelman zondagmiddag wel enkele keren de bal uit het net vissen.

In de wedstrijd tegen PSV (3-0 verlies) wisten Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Marco van Ginkel te scoren. De goals brengen het aantal tegendoelpunten van Jensen van twee naar vijf. Alsnog prima cijfers voor een doelman van FC Utrecht. Ruiter herstelt momenteel nog van een gebroken sleutelbeen. Het is niet bekend wanneer hij weer van de partij is.