'Arsenal mengt zich in de strijd om Celtic-ster Dembele'

Moussa Dembele maakte afgelopen zomer voor zo'n drie miljoen euro de overstap van Fullham naar Celtic. De spits doet het goed in de Schotse Premiership en kan komende zomer voor een megabedrag terugkeren naar Engeland.

Chelsea en Manchester City houden de jonge Fransman al geruime tijd in de gaten. Ook Arsenal heeft zich nu officieel gemengd in de strijd om de handtekening van Dembele. Dit schrijft The Mirror. Celtic zou een bedrag van ruim 47 miljoen euro willen ontvangen voor de 20-jarige aanvaller.