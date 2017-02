Speelronde 22: Wat hebben we geleerd?

1. De topdrie is onaantastbaar



De tijden dat provincieclubs in staat zijn de traditionele topclubs uit te dagen op de ranglijst, zijn op dit moment voorbij. Feyenoord, Ajax en PSV wonnen dit weekend met speels gemak hun wedstrijden tegen respectievelijk FC Groningen, Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Heel verrassend kan je dat niet noemen, want thuiswedstrijden tegen dergelijke tegenstanders zijn vaak een prooi voor de topclub. Wél is het opmerkelijk, dat dit nu al vijf speelrondes op rij gebeurd. In heel 2017 lieten Feyenoord, Ajax en PSV nog geen enkel punt liggen en overklassen ze tegenstander op tegenstander. De subtop kan dit tempo niet bijbenen en staat minimaal veertien punten achter nummer drie PSV. Speelronde 22 is wat dat betreft de ultieme bevestiging voor wat menigeen al wist: dit seizoen wordt de titel niet tegen de kleintjes beslist.



2. Het is een tombola aan de onderkant



De Eredivisie heeft weer een nieuwe hekkensluiter. ADO staat door de 3-1 nederlaag tegen concurrent Go Ahead Eagles laatste, maar dat zegt voorlopig helemaal niets. Onderin de Eredivisie spelen vijf ploegen van vergelijkbare kwaliteit en allemaal zijn ze in staat hier en daar een of drie puntjes te pakken. Het gevolg is dat Excelsior, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam, Roda JC en ADO Den Haag binnen niet meer dan twee punten van elkaar verwijderd zijn op de ranglijst. De onderste regionen doen denken aan een tombola, omdat de ranglijst niet veel zegt over de huidige stand van zaken. Win zoals Go Ahead Eagles een wedstrijd tegen een concurrent en je kan gelijk drie plekken stijgen.



3. Ødegaard is nog geen Modric



Natuurlijk is het logisch dat de komst van een toptalent van Real Madrid naar SC Heerenveen een hype oplevert, maar we moeten concluderen dat Martin Ødegaard nog veel stappen moet maken. Tegen AZ was de Noor zo goed als onzichtbaar en werd hij vaak overlopen door AZ-middenvelder Ben Rienstra. Uiteindelijk wisselde Tieme Klompe, hoofdcoach bij afwezigheid van de geschorste Jurgen Streppel, hem in de 71ste minuut voor Henk Veerman. SC Heerenveen miste tegen AZ body op het middenveld en de enigszins nonchalant ogende Ødegaard was een onderdeel van dat probleem.



4. Anastasiou trekt zijn eigen plan



Na de komst van de Russische eigenaar Aleksei Korotaev bij Roda JC is de positie van trainer Yannis Anastasiou niet te benijden. De Griekse coach kreeg in de winterse transferperiode negen spelers erbij en heeft de taak van zijn overvolle vreemdelingenlegioen een hecht team te smeden. Opvallend is in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo slechts twee nieuwelingen (Gyliano van Velzen en Mohamed El Makrini) in de basis stonden. Anastasiou trekt zijn eigen plan en werd in Almelo beloond met een punt: 2-2.



5. Jens Toornstra verdient een basisplaats



Giovanni van Bronckhorst koos tegen FC Groningen voor Jens Toornstra als aanvallende middenvelder en verwees Dirk Kuijt daarmee naar de bank. Spijt zal de coach daar niet van gekregen hebben; Toornstra kroonde zich als maker van de enige twee goals van de wedstrijd tot Man of the Match. Het is voor de man uit Leiderdorp zijn zeven en achtste doelpunt van het seizoen, terwijl hij al zeven assists op zijn naam heeft. Toornstra kent een uitstekend seizoen en heeft betere statistieken dan zijn concurrenten, maar is niet onomstreden in Rotterdam-Zuid en moet knokken voor een basisplaats. Met zijn optreden tegen FC Groningen bewees Toornstra dat Van Bronckhorst eigenlijk niet meer om hem heen kan. De vraag is alleen of de coach dat zelf ook zo ziet.