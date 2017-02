Feyenoord kan de titel statistisch gezien bijna niet meer ontgaan

Slechts twee (!) toekomstig kampioenen hadden in die laatste twintig jaar méér punten dan Feyenoord op dit moment (57). PSV had vorig seizoen 58 punten na 22 speelrondes en Ajax had in het jaar 1997/98 59 punten behaald. Verder deden alle kampioenen het tot speelronde 22 minder goed. De uitschieters naar onderen vielen onder het Ajax van Frank de Boer, waar de Amsterdammers slechts op 44, 40 en 44 (2010/11, 2011/12, 2012/13) punten stonden.

Wat ook geruststellend is voor Feyenoord, is dat de uiteindelijke landskampioen in zestien van de twintig gevallen al aan kop ging na 22 speelrondes. Ook de laatste keer dat Feyenoord kampioen werd (1998/99) stonden zij twaalf speelrondes voor het einde van de competitie al bovenaan de Eredivisie. Verder hadden de toekomstig landskampioenen gemiddeld 52 punten verzameld in deze fase van de competitie, Feyenoord heeft met 57 punten gemiddeld bijna tien procent méér punten.

Seizoen Kampioen Punten sr 22 Koploper Uiteindelijk aantal punten 2015/16 PSV 53 Ja 84 2014/15 PSV 58 Ja 88 2013/14 Ajax 47 Ja 71 2012/13 Ajax 44 Nee 2e, PSV (47) 76 2011/12 Ajax 40 Nee 6e, FC Twente (45) 76 2010/11 Ajax 44 Nee 3e, PSV (47) 73 2009/10 FC Twente 55 Nee 2e, PSV (58) 86 2008/09 AZ 56 Ja 80 2007/08 PSV 49 Ja 72 2006/07 PSV 56 Ja 75 2005/06 PSV 54 Ja 84 2004/05 PSV 55 Ja 87 2003/04 Ajax 55 Ja 80 2002/03 PSV 57 Ja 84 2001/02 Ajax 46 Ja 73 2000/01 PSV 56 Ja 83 1999/00 PSV 50 Ja 84 1998/99 Feyenoord 55 Ja 80 1997/98 Ajax 59 Ja 89 1996/97 PSV 51 Ja 77

In grote lijnen biedt het verleden van de laatste twintig jaar Feyenoord dus enorm veel hoop. Toch is er ook een uitzondering die Ajax en PSV hoop zal geven. In het seizoen 2009/10 had PSV liefst 58 punten verzameld, maar zij werden uiteindelijk geen kampioen. Ze leden nog liefst zestien verliespunten in de laatste twaalf duels en grepen daardoor uiteindelijk slechts de derde plek.

Zweten

Mochten de statistieken uit het verleden inderdaad gelijk krijgen en Feyenoord wordt kampioen, dan nog wordt het flink zweten voor Het Legioen. Tot dusver pakten de Rotterdammers namelijk gemiddeld 2,59 punt per duel. Ze verloren slechts éénmaal en speelden drie keer gelijk. Maar elke ploeg die met 57 punten of meer uiteindelijk kampioen werd, had het de laatste twaalf wedstrijden zwaarder dan de 22 daarvoor.

Gemiddeld pakten de toekomstig kampioenen in de laatste twaalf wedstrijden 2,47 punt werd wedstrijd. Een getal dat je kunt vertalen naar een kleine zes verliespunten in de competitie. In de afgelopen twintig jaar lukte het slechts één ploeg om alle laatste twaalf duels te winnen; dat was Ajax in het seizoen 2011/12. Zij hadden het juist in de 22 eerdere wedstrijden matig gedaan voor een kampioen.

Verliespunten gaat Feyenoord op basis van het verleden waarschijnlijk dus wel krijgen. Als het een beetje tegenzit gemiddeld meer dan in de 22 duels hiervoor. Al was dat in het verleden geen reden voor het mislopen van de titel. Nogmaals, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar statistisch gezien ziet het er voor een titel van Feyenoord erg rooskleurig uit.